شؤون فلسطينية

الآلاف يلبون نداء الفجر العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

الآلاف يلبون نداء الفجر العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي
مصلون داخل الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
لبى آلاف المصلين نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، فجر اليوم الجمعة، نصرة للمقدسات ورفضا لسياسات الاحتلال التهويدية.

وأدى صلاة الفجر في المسجد الأقصى عدد كبير من المواطنين وخاصة من أهالي القدس والداخل المحتل، وذلك تأكيدا على التواجد الدائم في المسجد والدفاع عنه.

كما أدى مئات المواطنين صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي تأكيدا على رباطهم في المسجد ورفضا لأعمال الاحتلال التهويدية بالمسجد وآخرها هدم أجزاء من الدرج التاريخي في المسجد لصالح مشروع ما يسمى "المصعد الكهربائي" التهويدي، والذي شرعت في استكماله الإثنين الماضي.

وأعقب صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي زفة العريس علاء عبد الهادي العجلوني، ضمن فعاليات انتهجها أهل المدينة لزفة العرسان من المسجد لتكثيف الرباط فيه.

وكانت النائب سميرة حلايقة قد حثت الكل الفلسطيني على التحرك الفعلي لحماية المسجد الإبراهيمي، وعدم تركه فريسة لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

وشددت حلايقة على أهمية حماية المسجد الإبراهيمي ومعالمه الإسلامية، قائلة إن مسؤولية حمايته "فرض عين على كل مسلم، كما تقع على عاتق كل المسؤولين في السلطة الفلسطينية بقدر قدسية ومكانة المسجد الدينية.

وتحولت حملة "الفجر العظيم" إلى تظاهرة دينية سياسية أسبوعية في المسجد الأقصى المبارك، من خلال تسمية كل جمعة باسم معين يشير إلى إحدى القضايا التي يواجهها الشارع المقدسي.

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