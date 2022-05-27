مقاومون يتصدون بالرصاص والعبوات لقوة إسرائيلية تسللت إلى جنين



وأفادت مصادر محلية أن المقاومين في جنين كشفوا وجود القوة الإسرائيلية الخاصة وباشروا بالاشتباك معها.



كما استهدف الشباب الثائر قوات الاحتلال بعبــوة محليــة الصنع (كوع)".



ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى جنين من عدة محاور للتغطية على انسحاب القوة الخاصة.



وتركزت عملية الاقتحام من جهة شارع الناصرة في جنين، حيث انطلقت قوات الاحتلال من حاجز الجلمة العسكري.



ونفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات لمنازل المواطنين في حي البساتين وسط مدينة جنين.



ويخوض مقاومون مسلحون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي تقتحم بين حين وآخر أكثر من منطقة في جنين لاعتقال من تصفهم بـ"المطلوبين"، حيث يترصد المقاومون لآليات الاحتلال ويطلقوا عليها النار بكثافة.



واستشهد منذ بداية العام الجاري 20 فلسطينيا في جنين، ونفذ عدد منهم عمليات فدائية أدت لمقتل جنود بجيش الاحتلال ومستوطنين.



ولقي ضابط بجيش الاحتلال يوم 13 أيار/ مايو الجاري مصرعه متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في اليوم ذاته، خلال اشتباكات مسلحة عنيفة مع مقاومين فلسطينيين في مخيم جنين.



رام الله - دنيا الوطنتصدى مقاومون فجر اليوم الجمعة، بالرصاص والعبوات المتفجرة لقوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى مدينة جنين شمال الضفة الغربية.