رضوان: هناك جهوزية بكافة المستويات وشعبنا مدعو لشد الرحال للأقصى فجر يوم 29



وأضاف: "القدس والأقصى خط احمر، فدونهما أرواحنا ودماؤنا، ونحن في حالة تعبئة جهوزية تامة على كافة المستويات سواء في غرفة العمليات المشتركة، او فصائل المقاومة".



وتابع رضوان بقوله: "الشعب الفلسطيني مدعو لشد الرحال الى المسجد الاقصى والدفاع عن القدس والأقصى، وخاصة في فجر يوم 29 من الشهر الجاري، لنؤكد على صلاة الفجر تحت شعار (لن ترفع اعلامهم)".



رام الله - دنيا الوطنحذر الدكتور اسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، الاحتلال الاسرائيلي من مغبة ارتكاب أي حماقة وتجاوز الخطوط الحمر.وقال رضوان في تصريحات لقناة (الاقصى): "إن دخول مسيرة الاعلام الى باحات المسجد الاقصى يمثل تجاوزا للخطوط الحمر ومعها على الاحتلال ان يتحمل كامل التداعيات المترتبة على ذلك، ولن نقف مكتوفي الأيدي ازاء هذه الجرائم".