قوات الاحتلال تطلق النار والغاز وقنابل الإنارة شرق رفح

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، النار والغاز وقنابل الإنارة تجاه الأراضي الزراعية شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.ووفق مصادر محلية، فإن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية بالقرب مما يعرف ببوابة "أبو مطيبق" شرق رفح فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه الأراضي الزراعية شرق المحافظة.والجدير بالذكر، قوات الاحتلال المتمركزة شرق القطاع تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام على طول السياج الفاصل شرق القطاع وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.