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عشرات رجال الأعمال الإسرائيليين زاروا السعودية لتنفيذ صفقات

عشرات رجال الأعمال الإسرائيليين زاروا السعودية لتنفيذ صفقات
فنادق السعودية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، عن عدد الزيارات الإسرائيلية لدولة السعودية الآونة الأخيرة وما هية أسبابها وتفاصيلها. 

وذكرت أنّ "عشرات رجال الأعمال سافروا إلى السعودية في الأشهر الأخيرة بجوازات إسرائيلية لتنفيذ صفقات في مجالي الزراعة والسايبر". 

ووفق قناة (الميادين)، تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن استثمار صندوق جاريد كوشنير، المساعد السابق للبيت الأبيض، وصهر الرئيس السابق دونالد ترامب، أموالاً سعودية في "إسرائيل"، مشيراً إلى أنه "أول استثمار سعودي علني، وربما يكون تأسيساً لتحسين العلاقات" بين الجانبين.

وبحسب صندوق تابع لكوشنير،"سوف يستثمر الأخير ملايين الدولارات في شركات إسرائيلية ناشئة، قريباً". 

هذا وتمّ الاتفاق على أنّ "السعودية تستطيع أن تستثمر في إسرائيل".

وفي السياق ذاته، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "شيء كبير يحدث بين السعودية وأميركا وإسرائيل". 

ولفت معلق الشؤون السياسية في (القناة الـ13) الإسرائيلية نداف أيال، إلى أنّ "إسرائيل تريد شيئاً لها" من "حاجة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى دول الخليج والسعودية، من أجل تخفيض أسعار النفط، ومن حاجة السعوديين إلى الشرعية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المقابل".

وأضاف أيال أنّ "إسرائيل تقول إنها تريد خطوات تطبيع واسعة. ليس فقط رحلات جوية فوق السعودية.. بل خطوات إضافية من التطبيع، وهذا ما يتم الحديث عنه".

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