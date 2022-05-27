شؤون فلسطينية

حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة نهاراً ودافئة ليلاً

حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة نهاراً ودافئة ليلاً
مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الجمعة، حارا إلى شديد الحرارة وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت الأرصاد الجوية  بأن يكون الجو يوم السبت المقبل حارا إلى شديد الحرارة وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاثنين، حارا إلى شديد الحرارة وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-20 31-20 32-20 بيت لحم 30-20 31-20 32-20
رام الله والبيرة 29-19 30-19 31-19 طولكرم 31-20 32-20 33-20
نابلس 31-20 32-20 33-20 قلقيلية 31-20 32-20 33-20
جنين 34-21 35-21 36-21 سلفيت 30-20 31-20 32-20
طوباس 35-22 36-22 37-22 روابي 31-20 32-20 33-20
الخليل 29-19 30-19 31-19 غزه 29-21 30-21 31-21
أريحا 39-25 40-25 41-25 خانيونس 29-21 30-21 31-21
الأغوار الشمالية 37-23 38-23 39-23 رفح 30-20 31-20 32-20


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