شؤون فلسطينية

النضال الشعبي: نصب وتركيب الاحتلال أجزاء من المصعد بالحرم الإبراهيمي استمرار لخطة تغيير معالمه

النضال الشعبي: نصب وتركيب الاحتلال أجزاء من المصعد بالحرم الإبراهيمي استمرار لخطة تغيير معالمه
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قيام الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ببناء المصعد الكهربائي من خلال تركيب ونصب اجزاء منه في الحرم الابراهيمي بمدينة الخليل، استمرارا لخطة تغيير معالم الحرم الابراهيمي التاريخية وتحويله لكنيس إسرائيلي.

وقال أمين سر المكتب السياسي للجبهة محمد العطاونة إن "ما يقوم به الاحتلال تصعيد خطير يندرج في إطار السياسة العنصرية التي تمارسها ضد الاماكن الدينية في الخليل والعاصمة القدس، وتكريسا للتهويد المتواصل وبقرار سياسي من حكومة الاحتلال التي تدعم الاستيطان وتقوم بتطبيق سياسة الأبارتهايد العنصري".

وتابع العطاونة إن "تنفيذ هذا المشروع التهويدي ليؤكد أن حكومة الاحتلال ماضية في تنفيذ برامجها الاستعمارية التوسعية إرضاءً للمستوطنين، خاصة في ظل صمت المجتمع الدولي ولامبالاته تجاه عمليات تعميق الاستيطان وجرائم المستوطنين، وعدم تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالاستيطان، وعدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي".

ودعا لتطبيق قرار منظمة "اليونسكو"، الذي صدر في تموز عام 2017 " والذي يعتبر الحرم الابراهيمي موقعا تراثيا فلسطينيا، والضغط على الاحتلال لوقف هذا المخطط العدواني، وأن كل إجراءات الاحتلال باطلة وغير قانونية ولن تضفي الشرعية على محاولات التهويد.

وحذر العطاونة من الهجمة الإسرائيلية الشرسة التي تشنها على الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة خاصة وعلى مدينة الخليل بشكل عام، ومحاولات الطرد والتهجير القصري للسكان من خلال تضييق الخناق على المواطنين وبناء المستوطنات في قلب المدينة، واستمرار حصارها بالحواجز العسكرية وإغلاق شارع الشهداء.

أخبار ذات صلة

الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني: تداعيات شرعنة أداء طقوس تلمودية في المسجد الأقصى

الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني: تداعيات شرعنة أداء طقوس تلمودية في المسجد الأقصى

حمادة: مسيرة الأعلام لن تمر ولن يخرج الاحتلال منتصرا

حمادة: مسيرة الأعلام لن تمر ولن يخرج الاحتلال منتصرا

السياحة والآثار تستنكر خطط الاحتلال لضم مواقع التراث الثقافي والطبيعي &#34;عين العوجا&#34;

السياحة والآثار تستنكر خطط الاحتلال لضم مواقع التراث الثقافي والطبيعي "عين العوجا"

عاصي يدعو لليقظة والتصدي لأية حماقات يرتكبها الاحتلال في الأقصى

عاصي يدعو لليقظة والتصدي لأية حماقات يرتكبها الاحتلال في الأقصى

حلايقة تحث على عدم ترك &#34;الإبراهيمي&#34; فريسة لمخططات الاحتلال

حلايقة تحث على عدم ترك "الإبراهيمي" فريسة لمخططات الاحتلال

رجل الأعمال بشار المصري في رحاب محل أبو زهير للمناقيش

رجل الأعمال بشار المصري في رحاب محل أبو زهير للمناقيش

الاحتلال يفرج عن الأسير معاذ اشتية بعد 55 شهراً من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن الأسير معاذ اشتية بعد 55 شهراً من الاعتقال

دبور وأبو العردات يستقبلان وفدا قياديا من الجبهة الديمقراطية

دبور وأبو العردات يستقبلان وفدا قياديا من الجبهة الديمقراطية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني: تداعيات شرعنة أداء طقوس تلمودية في المسجد الأقصى

الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني: تداعيات شرعنة أداء طقوس تلمودية في المسجد الأقصى

النضال الشعبي: نصب وتركيب الاحتلال أجزاء من المصعد بالحرم الإبراهيمي استمرار لخطة تغيير معالمه

النضال الشعبي: نصب وتركيب الاحتلال أجزاء من المصعد بالحرم الإبراهيمي استمرار لخطة تغيير معالمه

حمادة: مسيرة الأعلام لن تمر ولن يخرج الاحتلال منتصرا

حمادة: مسيرة الأعلام لن تمر ولن يخرج الاحتلال منتصرا

السياحة والآثار تستنكر خطط الاحتلال لضم مواقع التراث الثقافي والطبيعي &#34;عين العوجا&#34;

السياحة والآثار تستنكر خطط الاحتلال لضم مواقع التراث الثقافي والطبيعي "عين العوجا"

عاصي يدعو لليقظة والتصدي لأية حماقات يرتكبها الاحتلال في الأقصى

عاصي يدعو لليقظة والتصدي لأية حماقات يرتكبها الاحتلال في الأقصى

حلايقة تحث على عدم ترك &#34;الإبراهيمي&#34; فريسة لمخططات الاحتلال

حلايقة تحث على عدم ترك "الإبراهيمي" فريسة لمخططات الاحتلال

رجل الأعمال بشار المصري في رحاب محل أبو زهير للمناقيش

رجل الأعمال بشار المصري في رحاب محل أبو زهير للمناقيش

الاحتلال يفرج عن الأسير معاذ اشتية بعد 55 شهراً من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن الأسير معاذ اشتية بعد 55 شهراً من الاعتقال

منوعات

صور: رانيا يوسف بفستان جريء مع براد بيت

صور: رانيا يوسف بفستان جريء مع براد بيت

من الفتاة التي بكى أمامها عملاق الغناء التركي إبراهيم تاتليس؟

من الفتاة التي بكى أمامها عملاق الغناء التركي إبراهيم تاتليس؟

شاهد: الأسطورة رونالدينيو في منزل الفنان أمير كرارة

شاهد: الأسطورة رونالدينيو في منزل الفنان أمير كرارة

ابنه أصبح شاباً..نجم ستار أكاديمي بشار الشطي يستقبل مولوده الثاني

ابنه أصبح شاباً..نجم ستار أكاديمي بشار الشطي يستقبل مولوده الثاني

بعيداً عن الغناء..عمرو دياب يطلق سلسلة فنادق ضخمة

بعيداً عن الغناء..عمرو دياب يطلق سلسلة فنادق ضخمة

لن تصدق كيف أصبحت نجمة (ذا فويس كيدز) نور قمر؟

لن تصدق كيف أصبحت نجمة (ذا فويس كيدز) نور قمر؟

نور الغندور وسيف نبيل معاً..ما الذي يجمعهما؟

نور الغندور وسيف نبيل معاً..ما الذي يجمعهما؟

لماذا يرفض كثير من العراقيين استقبال سعد لمجرد في بلادهم؟

لماذا يرفض كثير من العراقيين استقبال سعد لمجرد في بلادهم؟

في أحدث إطلالة لها..دنيا سمير غانم بملامح مختلفة تماماً

في أحدث إطلالة لها..دنيا سمير غانم بملامح مختلفة تماماً

عزة زعرور في صورة جديدة مع طفلها بعد الولادة

عزة زعرور في صورة جديدة مع طفلها بعد الولادة

عربي

أميرة سعودية تعلق على أنباء نية السماح ببيع الخمور في مدينة المستقبل &#34;نيوم&#34;

أميرة سعودية تعلق على أنباء نية السماح ببيع الخمور في مدينة المستقبل "نيوم"

ميشال عون يؤكد مواصلة العمل على مكافحة الفساد

ميشال عون يؤكد مواصلة العمل على مكافحة الفساد

الرئيس الجزائري: سنساعد تونس للخروج من أزمتها

الرئيس الجزائري: سنساعد تونس للخروج من أزمتها

مؤسسة حقوقية مصرية: عودة سوريا للجامعة العربية ستحقق المزيد من الاستقرار في المنطقة

مؤسسة حقوقية مصرية: عودة سوريا للجامعة العربية ستحقق المزيد من الاستقرار في المنطقة