حمادة: مسيرة الأعلام لن تمر ولن يخرج الاحتلال منتصرا

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، مساء اليوم الخميس، أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح للاحتلال بالخروج بصورة المنتصر في القدس والمسجد الأقصى المبارك.وقال حمادة إن سماح الاحتلال للمستوطنين بتنظيم مسيرة الأعلام يوم الأحد القادم "لعب بالنار وعبث بصواعق التفجير"، مضيفا أن القدس والأقصى خط أحمر دونهما الدماء، والمسيرة لن تمر.وأضاف حمادة: "لن نرجع للوراء ولن يفلح الاحتلال في الخروج بصورة المنتصر".وتابع أن مسيرة الأعلام توضح مدى تخبط الاحتلال، مضيفا أنه فشل مسبقا قبل تسييرها.وأشار إلى أن الاحتلال يحاول فرض السيادة على القدس من خلال مسيرة الأعلام، وقد تخطى حدوده الحمراء بالاعتداء على المرابطين في المسجد الأقصى.وأضاف حمادة: "لن يتوقع الاحتلال من شعبنا ومقاومته إلا الرد على جرائمه".وتتجه الأنظار الى مدينة القدس يوم الأحد في ظل دعوات احتلالية للمشاركة في مسيرة الأعلام واقتحام المسجد الأقصى المبارك.وحذرت الفصائل الفلسطينية العدو أكثر من مرة من المساس بالأقصى، مشددة على أن أية حماقة يرتكبها بالمسجد لن تكون إلا صاعقا لتفجير المنطقة برمتها.