شؤون فلسطينية

عاصي يدعو لليقظة والتصدي لأية حماقات يرتكبها الاحتلال في الأقصى

عاصي يدعو لليقظة والتصدي لأية حماقات يرتكبها الاحتلال في الأقصى
ناجح عاصي
رام الله - دنيا الوطن
دعا منسق قائمة "القدس موعدنا" المرشح، ناجح عاصي، اليوم الخميس، الجماهير الفلسطينية إلى البقاء في حالة يقظة وجهوزية والرد على أية حماقات يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه في المسجد الأقصى المبارك.

وقال عاصي، إن إصرار الاحتلال على السماح للمستوطنين بتنظيم "مسيرة الأعلام" الاستفزازية، يوم الأحد، تستلزم وجوب الرد عليه من خلال التواجد في المسجد الأقصى لمن يستطيع الوصول إليه، والمشاركة في الفعاليات الشعبية المختلفة الرافضة لسلوك واعتداء الاحتلال.

وأضاف أن تصعيد الاحتلال في الآونة الأخيرة بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى وتماديه في استفزاز مشاعر الفلسطينيين، لن يجلب له هيبة ولا سيطرة على العاصمة الفلسطينية وفي القلب منها مسرى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم".

وحث المرشح عاصي أبناء شعبنا على رفع الأعلام الفلسطينية فوق بيوتهم وفي الشوارع العامة كرد على سلوك الاحتلال والمستوطنين خلال الأيام القليلة الماضية والذي تمثل في إنزال العلم من بعض الشوارع والأماكن في الضفة الغربية.

وتتجه الأنظار الى مدينة القدس يوم الأحد في ظل دعوات احتلالية للمشاركة في مسيرة الأعلام واقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وحذرت الفصائل الفلسطينية العدو أكثر من مرة من المساس بالأقصى، مشددة على أن أية حماقة يرتكبها بالمسجد لن تكون إلا صاعقا لتفجير المنطقة برمتها.

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