شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن الأسير معاذ اشتية بعد 55 شهراً من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن الأسير معاذ اشتية بعد 55 شهراً من الاعتقال
معاذ اشتية
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الأسير معاذ بلال اشتية من بلدة تل غرب نابلس، بعد اعتقال دام أربع سنوات ونصف في سجون الاحتلال.

وأفادت مصادر عائلية أن قوات الاحتلال أطلقت سراح المحرر اشتية عبر حاجز "سالم" العسكري قضاء جنين، بعد أن أنهى محكوميته، وسط استقبال أهله ومحبيه.

واعتقلت قوات الاحتلال اشتية بعد دهم وتفتيش منزله بتاريخ 28/10/2017م، وحولته للتحقيق ولعدة محاكمات استمرت لأكثر من 33 شهراً حتى حكمت عليه محكمة "سالم" العسكرية بالسجن الفعلي لمدة 55 شهراً.

ونسبت قوات الاحتلال للشاب اشتية المسؤولية عن خلية لحركة (حماس)، كانت تخطط لتنفيذ عملية أسر بمنطقة نابلس، واتهمت معاذ بشراء "وسائل قتالية" للعملية، وتجنيد آخرين للخلية".

وادّعت في حينه أن "أعضاء الخلية قاموا بعمليات مراقبة لأماكن مفترضة لخطف مستوطن أو جندي بموقف للمستوطنين القريب من نابلس عبر مركبة.

وأشارت العائلة إلى أن نيابة الاحتلال حاولت قبل عدة أيام توجيه لائحة اتهام جديدة لنجلها معاذ، فيما ثبتت محكمة الاحتلال قرار الإفراج عنه.

والمحرر معاذ بلال اشتية، متزوج وله ابنتان، وخريج من الجامعة الأمريكية في جنين، نشأة في عائلة مجاهدة ما استكانت للاحتلال وما أرهبتها السجون.

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