شؤون فلسطينية

دبور وأبو العردات يستقبلان وفدا قياديا من الجبهة الديمقراطية

دبور وأبو العردات يستقبلان وفدا قياديا من الجبهة الديمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
التقى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العرادات اليوم الخميس، وفدا قياديا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام للجبهة فهد سليمان، وفي حضور عضوي المكتب السياسي للجبهة عدنان يوسف وإبراهيم النمر.

وأكد المجتمعون على أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في مواجهة المخطط الصهيوني في استهداف قضيتنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية وخاصة في مدينة القدس ومشروعنا الوطني.

وأكد المجتمعون على ان شعبنا وفصائله في الشتات مدعوون الى مساندة ودعم شعبنا داخل الوطن وتحديداً في مدينة القدس في تصديهم للهجمة الصهيونية الشرسة والانتهاكات المستمرة بحق المسجد الاقصى المبارك من قبل قطعان المستوطنين ومحاولات تهويد عاصمتنا الابدية مما يتطلب من الكل الفلسطيني موقفا موحدا بمواجهة مشروع الاحتلال.

ودعا المجتمعون أبناء شعبنا داخل المخيمات الفلسطينية الى اعتبار يوم 29 الحالي يوماً للتعبير داخل المخيمات عن الرفض لكافة الممارسات الصهيونية ضد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس والمحاولات الحثيثة لتغيير الطابع العربي للمدينة المقدسة، وتأكيداً على وحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده والتعبير عن وقوفهم وتضامنهم مع شعبنا في الوطن.

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