شؤون فلسطينية

الهباش يطّلع على سير عمل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

الهباش يطّلع على سير عمل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم
رام الله - دنيا الوطن
استقبل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية- رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم علي زيدان أبو زهري، في مكتبه اليوم الخميس، سماحة  محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، للاطلاع على سير عمل اللجنة الوطنية والتباحث في إمكانية تنفيذ مشاريع  وأنشطة مشتركة بالمستقبل، وذلك بحضور الأمين العام للجنة الوطنية دوّاس دوّاس.

ورحب أبو زهري بسماحة قاضي قضاة فلسطين د. الهباش، مؤكدا على أهمية التنسيق والترتيب مع كافة مؤسساتنا الوطنية وخاصة الدينية منها، من أجل الخروج إلى عالمنا الإسلامي والعربي بآليات واضحة المعالم والأهداف، نحو تحقيق حلم بناء مؤسسات دولتنا المستقلة، وخاصة المؤسسات الدينية ذات الأهمية والأولوية، بما فيها مؤسسات القدس الشريف، والتي تسعى اللجنة الوطنية بشكل مستمر لتوجيه الدعم المادي وغير المادي عبر مشاريعها وأنشطتها، بالإضافة لتوجيه الرأي العام الدولي نحو إنصافها مما يشوبها من ممارسات اعتداء إسرائيلية عنصرية.

ومن جانبه أشار الهباش إلى أن اللجنة الوطنية تعتبر بمثابة السبيل الناجز لتحقيق الأهداف والرؤى العالمية والإسلامية والعربية في مجالات عملها، مثمنا ما تقوم به من مشاريع وأنشطة، وخاصة في القدس العاصمة، بالإضافة لما تقوم به من تمثيل حقيقي للشعب الفلسطيني في المنابر الدولية الهامة في المجالات المتخصصة. وأكد الطرفان على أهمية الدور الإسلامي والعربي وتأثيره على القضية الفلسطينية باعتباره امتدادا طبيعيا للشعب العربي الفلسطيني.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على ضرورة استمرار التواصل ما بين اللجنة الوطنية وديوان قاضي القضاة، للبحث في سبل تنفيذ أنشطة وبرامج في مجالات العمل المشتركة، في إطار دول العالم الإسلامي، بما يساهم إسناد العربية والحقوق العربية في القدس وفلسطين، وخاصة الأنشطة والمشاريع على مستوى الدول الإسلامية في أفريقيا وآسيا.

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