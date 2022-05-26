انتخاب فلسطين عضوا في لجنة الأقليات باتحاد مجالس الدول الأعضاء في "التعاون الإسلامي"

رام الله - دنيا الوطنانتخبت لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فلسطين إلى جانب الكويت لتمثيل المجموعة العربية في لجنة الاقليات التابعة للاتحاد.جاء ذلك خلال مشاركة وفد من المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الخميس، برئاسة عضو المجلس خالد مسمار، وعضوية فوزي السمهوري، والمستشار في سفارة فلسطين لدى تركيا عزمي أبو غزالة، في اجتماع اللجنة، الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة.وأكد مسمار تصاعد الهجمة الاحتلالية التي تقودها حكومة المستوطنين والمتطرفين بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، داعيا الدول الإسلامية لتحمل المسؤولية تجاه ما يحدث من عدوان إسرائيلي خطير يستهدف تمرير التقسيم الزماني والمكاني له، وفرض واقع جديد يصادر الحق الخالص للمسلمين في الحرم القدسي الشريف.ودعا إلى وحدة الموقف العربي والإسلامي تجاه القدس ومسجدها المبارك، وتنفيذ القرارات السياسية والدبلوماسية، والاقتصادية والمالية، التي تكفل وقف مخططات الاحتلال لتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.واقترح مسمار إعداد ملف مشترك بين اتحاد البرلمانات الإسلامية والمجلس الوطني حول القوانين العنصرية التي تقرها الكنيست الإسرائيلية، وتقديمه إلى كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لاتخاذ إجراءات عملية ضده لأجل معاقبته لانتهاكه مواثيق حقوق الإنسان وشروط العضوية في تلك المحافل البرلمانية.والتقى الوفد الفلسطيني، على هامش الاجتماع، رئيس الجمعية الوطنية الكبرى للجمهورية التركية مصطفى شنطوب.