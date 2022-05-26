شؤون فلسطينية

انتخاب فلسطين عضوا في لجنة الأقليات باتحاد مجالس الدول الأعضاء في "التعاون الإسلامي"

انتخاب فلسطين عضوا في لجنة الأقليات باتحاد مجالس الدول الأعضاء في "التعاون الإسلامي"
رام الله - دنيا الوطن
انتخبت لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فلسطين إلى جانب الكويت لتمثيل المجموعة العربية في لجنة الاقليات التابعة للاتحاد.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد من المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الخميس، برئاسة عضو المجلس خالد مسمار، وعضوية فوزي السمهوري، والمستشار في سفارة فلسطين لدى تركيا عزمي أبو غزالة، في اجتماع  اللجنة، الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة.

وأكد مسمار تصاعد الهجمة الاحتلالية التي تقودها حكومة المستوطنين والمتطرفين بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، داعيا الدول الإسلامية لتحمل المسؤولية تجاه ما يحدث من عدوان إسرائيلي خطير يستهدف تمرير التقسيم الزماني والمكاني له، وفرض واقع جديد يصادر الحق الخالص للمسلمين في الحرم القدسي الشريف.

ودعا إلى وحدة الموقف العربي والإسلامي تجاه القدس ومسجدها المبارك، وتنفيذ القرارات السياسية والدبلوماسية، والاقتصادية والمالية، التي تكفل وقف مخططات الاحتلال لتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

واقترح مسمار إعداد ملف مشترك بين اتحاد البرلمانات الإسلامية والمجلس الوطني حول القوانين العنصرية التي تقرها الكنيست الإسرائيلية، وتقديمه إلى كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لاتخاذ إجراءات عملية ضده لأجل معاقبته لانتهاكه مواثيق حقوق الإنسان وشروط العضوية في تلك المحافل البرلمانية.

والتقى الوفد الفلسطيني، على هامش الاجتماع، رئيس الجمعية الوطنية الكبرى للجمهورية التركية مصطفى شنطوب.

أخبار ذات صلة

دول أوروبية: المستوطنات الإسرائيلية ستشكل عقبة أمام حل الدولتين

دول أوروبية: المستوطنات الإسرائيلية ستشكل عقبة أمام حل الدولتين

مجلس الأمن يجمع على ضرورة إجراء تحقيق شفاف في استشهاد أبو عاقلة

مجلس الأمن يجمع على ضرورة إجراء تحقيق شفاف في استشهاد أبو عاقلة

الاحتلال يغلق مداخل بلدة حوارة جنوب نابلس

الاحتلال يغلق مداخل بلدة حوارة جنوب نابلس

مصدر حكومي لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: بشارة لا يزال على رأسه عمله

مصدر حكومي لـ "دنيا الوطن": بشارة لا يزال على رأسه عمله

سقوط طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي من نوع &#34;سكاي لارك&#34; جنوب لبنان

سقوط طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي من نوع "سكاي لارك" جنوب لبنان

غانتس: الادعاءات بأن الجيش الإسرائيلي يؤذي الصحفيين عمدًا كاذبة

غانتس: الادعاءات بأن الجيش الإسرائيلي يؤذي الصحفيين عمدًا كاذبة

الزق: شعبنا موحد في ضرورة الدفاع عن القدس ومنع مؤامرات الاحتلال

الزق: شعبنا موحد في ضرورة الدفاع عن القدس ومنع مؤامرات الاحتلال

الجيش الإسرائيلي يتوقع أعداد الصواريخ التي ستسقط على إسرائيل في حربه ضد حزب الله

الجيش الإسرائيلي يتوقع أعداد الصواريخ التي ستسقط على إسرائيل في حربه ضد حزب الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق مداخل بلدة حوارة جنوب نابلس

الاحتلال يغلق مداخل بلدة حوارة جنوب نابلس

انتخاب فلسطين عضوا في لجنة الأقليات باتحاد مجالس الدول الأعضاء في &#34;التعاون الإسلامي&#34;

انتخاب فلسطين عضوا في لجنة الأقليات باتحاد مجالس الدول الأعضاء في "التعاون الإسلامي"

الشيخ: سلمنا نسخة عن تقرير النيابة حول اغتيال أبو عاقلة لواشنطن وسنسلمه للجزيرة ولعائلتها

الشيخ: سلمنا نسخة عن تقرير النيابة حول اغتيال أبو عاقلة لواشنطن وسنسلمه للجزيرة ولعائلتها

3000 مهاجر سيصلون إلى إسرائيل الأسبوع المقبل

3000 مهاجر سيصلون إلى إسرائيل الأسبوع المقبل

أوكامبو يطالب بريطانيا بالاعتذار عن &#34;إعلان بلفور&#34; وتعويض الفلسطينيين

أوكامبو يطالب بريطانيا بالاعتذار عن "إعلان بلفور" وتعويض الفلسطينيين

الاحتلال يغلق طريق نابلس - قلقيلية

الاحتلال يغلق طريق نابلس - قلقيلية

المالكي يلتقي وفدا كنسيا من جنوب إفريقيا

المالكي يلتقي وفدا كنسيا من جنوب إفريقيا

&#34;اللجنة الوطنية للتربية والثقافة&#34; توقع 9 اتفاقيات مع مؤسسات مقدسية لدعم القطاعات الثقافية

"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" توقع 9 اتفاقيات مع مؤسسات مقدسية لدعم القطاعات الثقافية

منوعات

صور: رانيا يوسف بفستان جريء مع براد بيت

صور: رانيا يوسف بفستان جريء مع براد بيت

من الفتاة التي بكى أمامها عملاق الغناء التركي إبراهيم تاتليس؟

من الفتاة التي بكى أمامها عملاق الغناء التركي إبراهيم تاتليس؟

شاهد: الأسطورة رونالدينيو في منزل الفنان أمير كرارة

شاهد: الأسطورة رونالدينيو في منزل الفنان أمير كرارة

ابنه أصبح شاباً..نجم ستار أكاديمي بشار الشطي يستقبل مولوده الثاني

ابنه أصبح شاباً..نجم ستار أكاديمي بشار الشطي يستقبل مولوده الثاني

بعيداً عن الغناء..عمرو دياب يطلق سلسلة فنادق ضخمة

بعيداً عن الغناء..عمرو دياب يطلق سلسلة فنادق ضخمة

لن تصدق كيف أصبحت نجمة (ذا فويس كيدز) نور قمر؟

لن تصدق كيف أصبحت نجمة (ذا فويس كيدز) نور قمر؟

نور الغندور وسيف نبيل معاً..ما الذي يجمعهما؟

نور الغندور وسيف نبيل معاً..ما الذي يجمعهما؟

لماذا يرفض كثير من العراقيين استقبال سعد لمجرد في بلادهم؟

لماذا يرفض كثير من العراقيين استقبال سعد لمجرد في بلادهم؟

في أحدث إطلالة لها..دنيا سمير غانم بملامح مختلفة تماماً

في أحدث إطلالة لها..دنيا سمير غانم بملامح مختلفة تماماً

عزة زعرور في صورة جديدة مع طفلها بعد الولادة

عزة زعرور في صورة جديدة مع طفلها بعد الولادة

عربي

أميرة سعودية تعلق على أنباء نية السماح ببيع الخمور في مدينة المستقبل &#34;نيوم&#34;

أميرة سعودية تعلق على أنباء نية السماح ببيع الخمور في مدينة المستقبل "نيوم"

ميشال عون يؤكد مواصلة العمل على مكافحة الفساد

ميشال عون يؤكد مواصلة العمل على مكافحة الفساد

الرئيس الجزائري: سنساعد تونس للخروج من أزمتها

الرئيس الجزائري: سنساعد تونس للخروج من أزمتها

مؤسسة حقوقية مصرية: عودة سوريا للجامعة العربية ستحقق المزيد من الاستقرار في المنطقة

مؤسسة حقوقية مصرية: عودة سوريا للجامعة العربية ستحقق المزيد من الاستقرار في المنطقة