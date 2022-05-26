مصدر حكومي لـ "دنيا الوطن": بشارة لا يزال على رأسه عمله

خاص دنيا الوطننفى مصدر حكومي فلسطيني، اليوم الخميس، لـ "دنيا الوطن"، أن يكون الوزير شكري بشارة، قد قدم استقالته، مؤكداً أنه لا يزال على رأس عمله، على حد قول المصدر.يأتي ذلك في وقت، أكدت فيه مصادر مطلعة لـ "دنيا الوطن"، أن بشارة قدم استقالته من منصبه للرئيس عباس، دون توضيح تفاصيل إضافية عن سبب الاستقالة.يُشار إلى أن بشارة تم تعيينه وزيراً للمالية، في السادس من حزيران/يونيو 2013، حيث أدّى اليمين الدستورية وزيرًا للمالية ضمن حكومة الدكتور رامي الحمد الله الأولى.واستمر بشارة في هذا المنصب ضمن حكومة الدكتور الحمد الله الثانية، والحكومة الحالية برئاسة د.محمد اشتية.