غانتس: الادعاءات بأن الجيش الإسرائيلي يؤذي الصحفيين عمدًا كاذبة





وذكر غانتس بتصريحات نقلتها قناة كان الإسرائيلية أنه: "لا يتم إجراء التحقيقات من خلال المؤتمرات الصحفية، ولكن في غرف مغلقة"، مشيرًا أنه و"على الرغم من الطلبات العديدة من جانبنا، يرفض الفلسطينيون التعاون، الأمر الذي يثير التساؤل عما إذا كانوا يريدون حقًا الوصول إلى الحقيقة"، على حد زعمه.





ودعا غانتس السلطة إلى "تسليم الرصاصة والنتائج"، زاعمًا أنهم جاهزون ومستعدون لإجراء تحقيق بالتعاون مع الهيئات الدولية.





وأعلن النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، مساء اليوم الخميس، عن نتائج التحقيقات بشأن جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة، حيث خلصت إلى أن قناصاً إسرائيليًا قام بقتل أبو عاقلة بعيارٍ ناري في الرأس بشكل مباشر ومتعمد.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال بني غانتس ردا على تقرير السلطة الفلسطينية حول مقتل شيرين أبو عاقلة، اليوم الخميس إن: "أي ادعاء بأن الجيش يتسبب عمدا في إيذاء الصحفيين كاذبة".