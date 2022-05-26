الزق: شعبنا موحد في ضرورة الدفاع عن القدس ومنع مؤامرات الاحتلال

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامعلق القيادي في جبهة النضال الشعبي محمود الزق، اليوم الأربعاء، على تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بتمرير مسيرة الأعلام واقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الأحد المقبل.وقال الزق في مقابلة مع "دنيا الوطن": إن "شعبنا موحد في ضرورة الدفاع عن القدس، والوقوف إلى جانب أهلنا هناك للدفاع عن المقدسات ومنع المؤامرة التي يسعى الاحتلال إلى تمريرها بهدف تقسيم المسجد الأقصى جغرافياً ومكانياً".وتابع: "نحن على ثقة بأن شعبنا الفلسطيني وأهلنا في القدس لن يسمحوا لهذا المخطط أن يمر وكذلك الأمة العربية والإسلامية لن تتسامح مع هكذا مخطط بشع تمارسه الفاشية الإسرائيلية".هذا وأكدت كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أنها على أهبة الاستعداد للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك من خلال غرفة العمليات المشتركة ولن تسمح باقتحام المقدسات وتمرير مسيرة الأعلام الإسرائيلية.