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شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي يتوقع أعداد الصواريخ التي ستسقط على إسرائيل في حربه ضد حزب الله

الجيش الإسرائيلي يتوقع أعداد الصواريخ التي ستسقط على إسرائيل في حربه ضد حزب الله
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الخميس، النقاب عن سيناريو الحرب الإسرائيلية المقبلة مع "حزب الله" اللبناني.

ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أن الجيش "الإسرائيلي أجرى محاكاة عسكرية لمواجهة مرتقبة مع "حزب الله" اللبناني، يسقط فيها مدنيين ويخسر فيها الجيش معدات عسكرية".

وأكد الموقع أن الجيش الإسرائيلي قدر سقوط آلاف المدنيين من اللبنانيين والعسكريين من قوات "حزب الله" المختلفة، خاصة من قوات "الرضوان"، خلال الحرب المقبلة مع حزب الله، مقابل إطلاق الحزب 1500 صاروخ وقذيفة يومية على الداخل الإسرائيلي.

وأوضح الموقع الإسرائيلي أن الفرقة 162 المعروفة بأنها الأكبر من بين أقرانها في الجيش الإسرائيلي قد أجرت محاكاة عسكرية لمواجهة عسكرية مع "حزب الله"، شاركت فيها أحدث المركبات والدبابات بالجيش، وذلك داخل قرية على هيئة إحدى القرى اللبنانية، باعتبارها محاكاة طبيعية وعن قرب للحرب مع الحزب اللبناني.

وحول الإصابات والخسائر الإسرائيلية من تلك الحرب، أوضح الموقع العبري احتمالية سقوط حوالي 300 مدني وعسكري، في وقت استفاد الجيش الإسرائيلي من الحرب الأخيرة على "حزب الله"، والتي وقعت في عام 2006، من حيث ضرورة الرجوع للاستخبارات في معرفة قدرات الحزب، قبل الدخول في أي مواجهة مرتقبة معه، والاطلاع على القوات المحاذية للحدود المشتركة، وغيرها من المعلومات الضرورية.

ولفت الموقع إلى أن "حزب الله" بات يمتلك قدرات عسكرية هجومية ودفاعية كبيرة وهائلة، بطول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، يمكنها إلحاق الضرر بوحدات الجيش الإسرائيلي، حيث يعتزم الحزب اقتحام المستوطنات القريبة من الحدود، باعتبارها إحدى المخططات المفترضة لأي مواجهة بين إسرائيل و"حزب الله".




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