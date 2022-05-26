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شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: للمقاومة كلمة حال نفذ الاحتلال تهديداته بمسيرة الأعلام

الجهاد الإسلامي: للمقاومة كلمة حال نفذ الاحتلال تهديداته بمسيرة الأعلام
أحمد المدلل
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، اليوم الخميس، أن للمقاومة الفلسطينية كلمة حال نفذ الاحتلال الإسرائيلي تهديداته بمسيرة الأعلام واقتحام المسجد الأقصى يوم الأحد المقبل.

وقال المدلل في مقابلة مع "دنيا الوطن": إن "الفصائل الفلسطينية والغرفة المشتركة تراقبان عن كثب تطورات الأحداث داخل المسجد الأقصى ومدينة القدس".

وشدد على أنه حال تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي تهديداته بمسيرة الأعلام الإسرائيلية داخل ساحات المسجد الأقصى، لن يمر هذا الحدث مرور الكرام.

ودعا القيادي في حركة الجهاد، أبناء شعبنا في الضفة والقدس وأراضي الـ 48 للاحتشاد في المسجد الأقصى يوم غد الجمعة وكذلك الأحد المقبل.

كما وطالب، أبناء أمتنا العربية والإسلامية بتوجيه البوصلة نحو المسجد الأقصى ودعم صمود شعبنا هناك الذي يدافع عن مقدسات الأمة.
 

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