الجبهة الشعبية: لن نتردد بتغيير قواعد الاشتباك التي فرضتها معركة سيف القدس

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامقال عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر، اليوم الخميس، إن "فصائل العمل الوطني والإسلامي وغرفة العمليات المشتركة مجمعون على إرسال رسالة واضحة لحكومة الاحتلال الفاشية التي أعطت الضوء الأخضر لقيام بمسيرة الأعلام".وأضاف مزهر في مقابلة مع "دنيا الوطن"، أن المقاومة على أهبة الاستعداد وشعبنا جاهز للدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكداً أنهم لن يترددوا للحظة واحدة في تغيير قواعد الاشتباك التي فرضتها معركة سيف القدس عام 2021.وتابع: "على العدو أن يتراجع، كما ومطلوب من الوسطاء وفي مقدمتهم مصر أن تلعب دوراً مهماً ورئيسياً في اتجاه لجم سياسيات الاحتلال تجاه شعبنا الفلسطيني".وأكمل مزهر: "المطلوب من جماهير شعبنا الفلسطيني في كافة المواقع وبالتحديد القدس والضفة والأراضي المحتلة عام 1948، بالزحف يوم الأحد المقبل، نحو المسجد الأقصى المبارك من أجل الاشتباك المباشر مع غلاة المستوطنين وجنود العدو لكي نقول لهم إن هذا خط أحمر لن نقبل باللعب فيه".