عاجل

  • قناة المنار: الجيش الإسرائيلي يحاول استعادة الطائرة المسيَّرة على الرغم من سيطرة الجيش اللبناني عليها

  • سقوط طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي من نوع "سكاي لارك" جنوب لبنان

شؤون فلسطينية

الجبهة الشعبية: لن نتردد بتغيير قواعد الاشتباك التي فرضتها معركة سيف القدس

الجبهة الشعبية: لن نتردد بتغيير قواعد الاشتباك التي فرضتها معركة سيف القدس
ماهر مزهر
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
قال عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر، اليوم الخميس، إن "فصائل العمل الوطني والإسلامي وغرفة العمليات المشتركة مجمعون على إرسال رسالة واضحة لحكومة الاحتلال الفاشية التي أعطت الضوء الأخضر لقيام بمسيرة الأعلام".

وأضاف مزهر في مقابلة مع "دنيا الوطن"، أن المقاومة على أهبة الاستعداد وشعبنا جاهز للدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكداً أنهم لن يترددوا للحظة واحدة في تغيير قواعد الاشتباك التي فرضتها معركة سيف القدس عام 2021.

وتابع: "على العدو أن يتراجع، كما ومطلوب من الوسطاء وفي مقدمتهم مصر أن تلعب دوراً مهماً ورئيسياً في اتجاه لجم سياسيات الاحتلال تجاه شعبنا الفلسطيني".

وأكمل مزهر: "المطلوب من جماهير شعبنا الفلسطيني في كافة المواقع وبالتحديد القدس والضفة والأراضي المحتلة عام 1948، بالزحف يوم الأحد المقبل، نحو المسجد الأقصى المبارك من أجل الاشتباك المباشر مع غلاة المستوطنين وجنود العدو لكي نقول لهم إن هذا خط أحمر لن نقبل باللعب فيه".
 

أخبار ذات صلة

سقوط طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي من نوع &#34;سكاي لارك&#34; جنوب لبنان

سقوط طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي من نوع "سكاي لارك" جنوب لبنان

غانتس: الادعاءات بأن الجيش الإسرائيلي يؤذي الصحفيين عمدًا كاذبة

غانتس: الادعاءات بأن الجيش الإسرائيلي يؤذي الصحفيين عمدًا كاذبة

الزق: شعبنا موحد في ضرورة الدفاع عن القدس ومنع مؤامرات الاحتلال

الزق: شعبنا موحد في ضرورة الدفاع عن القدس ومنع مؤامرات الاحتلال

الجيش الإسرائيلي يتوقع أعداد الصواريخ التي ستسقط على إسرائيل في حربه ضد حزب الله

الجيش الإسرائيلي يتوقع أعداد الصواريخ التي ستسقط على إسرائيل في حربه ضد حزب الله

الجهاد الإسلامي: للمقاومة كلمة حال نفذ الاحتلال تهديداته بمسيرة الأعلام

الجهاد الإسلامي: للمقاومة كلمة حال نفذ الاحتلال تهديداته بمسيرة الأعلام

الشيخ: سلمنا نسخة عن تقرير النيابة حول اغتيال أبو عاقلة لواشنطن وسنسلمه للجزيرة ولعائلتها

الشيخ: سلمنا نسخة عن تقرير النيابة حول اغتيال أبو عاقلة لواشنطن وسنسلمه للجزيرة ولعائلتها

النائب العام: ثبت أن قناصًا إسرائيليًا أطلق عيارًا ناريًا أصاب أبو عاقلة في الرأس

النائب العام: ثبت أن قناصًا إسرائيليًا أطلق عيارًا ناريًا أصاب أبو عاقلة في الرأس

الفصائل الفلسطينية: مخطط مسيرة الأعلام برميل بارود سيفجر المنطقة وكل الخيارات مفتوحة

الفصائل الفلسطينية: مخطط مسيرة الأعلام برميل بارود سيفجر المنطقة وكل الخيارات مفتوحة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

3000 مهاجر سيصلون إلى إسرائيل الأسبوع المقبل

3000 مهاجر سيصلون إلى إسرائيل الأسبوع المقبل

الاحتلال يغلق طريق نابلس - قلقيلية

الاحتلال يغلق طريق نابلس - قلقيلية

المالكي يلتقي وفدا كنسيا من جنوب إفريقيا

المالكي يلتقي وفدا كنسيا من جنوب إفريقيا

&#34;اللجنة الوطنية للتربية والثقافة&#34; توقع 9 اتفاقيات مع مؤسسات مقدسية لدعم القطاعات الثقافية

"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" توقع 9 اتفاقيات مع مؤسسات مقدسية لدعم القطاعات الثقافية

غنيم يطلع السفيرة شفايتزر على وضع قطاع المياه الفلسطيني

غنيم يطلع السفيرة شفايتزر على وضع قطاع المياه الفلسطيني

الاحتلال يعتقل شابا من صور باهر

الاحتلال يعتقل شابا من صور باهر

أبو بكر يطلع وفدا برلمانيا أوروبيا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين

أبو بكر يطلع وفدا برلمانيا أوروبيا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين

المصادقة على قرار منع إجراء عملية جراحية بالأنف للأسيرة الجعابيص

المصادقة على قرار منع إجراء عملية جراحية بالأنف للأسيرة الجعابيص

منوعات

صور: رانيا يوسف بفستان جريء مع براد بيت

صور: رانيا يوسف بفستان جريء مع براد بيت

من الفتاة التي بكى أمامها عملاق الغناء التركي إبراهيم تاتليس؟

من الفتاة التي بكى أمامها عملاق الغناء التركي إبراهيم تاتليس؟

شاهد: الأسطورة رونالدينيو في منزل الفنان أمير كرارة

شاهد: الأسطورة رونالدينيو في منزل الفنان أمير كرارة

ابنه أصبح شاباً..نجم ستار أكاديمي بشار الشطي يستقبل مولوده الثاني

ابنه أصبح شاباً..نجم ستار أكاديمي بشار الشطي يستقبل مولوده الثاني

بعيداً عن الغناء..عمرو دياب يطلق سلسلة فنادق ضخمة

بعيداً عن الغناء..عمرو دياب يطلق سلسلة فنادق ضخمة

لن تصدق كيف أصبحت نجمة (ذا فويس كيدز) نور قمر؟

لن تصدق كيف أصبحت نجمة (ذا فويس كيدز) نور قمر؟

نور الغندور وسيف نبيل معاً..ما الذي يجمعهما؟

نور الغندور وسيف نبيل معاً..ما الذي يجمعهما؟

لماذا يرفض كثير من العراقيين استقبال سعد لمجرد في بلادهم؟

لماذا يرفض كثير من العراقيين استقبال سعد لمجرد في بلادهم؟

في أحدث إطلالة لها..دنيا سمير غانم بملامح مختلفة تماماً

في أحدث إطلالة لها..دنيا سمير غانم بملامح مختلفة تماماً

عزة زعرور في صورة جديدة مع طفلها بعد الولادة

عزة زعرور في صورة جديدة مع طفلها بعد الولادة

عربي

أميرة سعودية تعلق على أنباء نية السماح ببيع الخمور في مدينة المستقبل &#34;نيوم&#34;

أميرة سعودية تعلق على أنباء نية السماح ببيع الخمور في مدينة المستقبل "نيوم"

ميشال عون يؤكد مواصلة العمل على مكافحة الفساد

ميشال عون يؤكد مواصلة العمل على مكافحة الفساد

الرئيس الجزائري: سنساعد تونس للخروج من أزمتها

الرئيس الجزائري: سنساعد تونس للخروج من أزمتها

مؤسسة حقوقية مصرية: عودة سوريا للجامعة العربية ستحقق المزيد من الاستقرار في المنطقة

مؤسسة حقوقية مصرية: عودة سوريا للجامعة العربية ستحقق المزيد من الاستقرار في المنطقة