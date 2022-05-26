الشيخ: سلمنا نسخة عن تقرير النيابة حول اغتيال أبو عاقلة لواشنطن وسنسلمه للجزيرة ولعائلتها

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الخميس، "إننا قمنا بتسليم نسخة عن تقرير النيابة العامة حول اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة للإدارة الأميركية، وسيتم تسليم نسخة لكل من عائلتها ولمحطة الجزيرة التي كانت تعمل فيها".يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت النار بشكل مباشر على الصحفية شيرين أبو عاقلة، خلال تغطيتها لأحداث اقتحام الاحتلال لمدينة جنين، صباح الأربعاء 11 أيار/ مايو من الشهر الجاري، مما أدى الى استشهادها.