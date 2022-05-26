الفصائل الفلسطينية: مخطط مسيرة الأعلام برميل بارود سيفجر المنطقة وكل الخيارات مفتوحة

رام الله - دنيا الوطنقال الفصائل في مؤتمر للفصائل في غزة، اليوم الخميس، إن "مخطط مسيرة الأعلام برميل بارود سيفجر المنطقة وكل الخيارات مفتوحة للتصدي لجرائم الاحتلال".ودعت الفصائل الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، للاحتشاد في ساحات المسجد الأقصى المبارك ابتداءً من غدٍ الجمعة، وحذرت العدو الصهيوني من ارتكاب أي حماقة عبر السماح بـ"مسيرة الأعلام"، محملة الاحتلال تبعات ما سيصاحب اعتداءاته في الأقصى من ردود.وأعلنت الفصائل حالة الاستنفار العام، داعية الشعب الفلسطيني للدفاع عن القدس والمقدساتوقالت إن "غرفة العمليات المشتركة والفصائل الفلسطينية في حالة انعقاد دائم"، وشددت على أن "شعبنا ومقاومته لن يتراجعوا عما حققوه في معركة سيف القدس"، مؤكدة على ترابط الساحات للرد على أي عدوان.وأكدت الفصائل الفلسطينية أن: "شعبنا ومقاومته لن يتراجعوا عما حققوه في معركة سيف القدس".وأكملت الفصائل الفلسطينية قائلة : "سنستخدم كل الخيارات للدفاع عن شعبنا وقدسنا وأقصانا"، مردفة أن "عواقب التدخل الصهيوني في الأقصى ستكون وخيمة ولن تنحصر في الأراضي الفلسطينية بل ستشعل المنطقة بأسرها".