شؤون فلسطينية

الفصائل الفلسطينية: مخطط مسيرة الأعلام برميل بارود سيفجر المنطقة وكل الخيارات مفتوحة

الفصائل الفلسطينية: مخطط مسيرة الأعلام برميل بارود سيفجر المنطقة وكل الخيارات مفتوحة
رام الله - دنيا الوطن
قال الفصائل في مؤتمر للفصائل في غزة، اليوم الخميس، إن "مخطط مسيرة الأعلام برميل بارود سيفجر المنطقة وكل الخيارات مفتوحة للتصدي لجرائم الاحتلال".

ودعت الفصائل الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، للاحتشاد في ساحات المسجد الأقصى المبارك ابتداءً من غدٍ الجمعة، وحذرت العدو الصهيوني من ارتكاب أي حماقة عبر السماح بـ"مسيرة الأعلام"، محملة الاحتلال تبعات ما سيصاحب اعتداءاته في الأقصى من ردود.

وأعلنت الفصائل حالة الاستنفار العام، داعية الشعب الفلسطيني للدفاع عن القدس والمقدسات

وقالت إن "غرفة العمليات المشتركة والفصائل الفلسطينية في حالة انعقاد دائم"، وشددت على أن "شعبنا ومقاومته لن يتراجعوا عما حققوه في معركة سيف القدس"، مؤكدة على ترابط الساحات للرد على أي عدوان. 

وأكدت الفصائل الفلسطينية أن: "شعبنا ومقاومته لن يتراجعوا عما حققوه في معركة سيف القدس".

وأكملت الفصائل الفلسطينية قائلة : "سنستخدم كل الخيارات للدفاع عن شعبنا وقدسنا وأقصانا"، مردفة أن "عواقب التدخل الصهيوني في الأقصى ستكون وخيمة ولن تنحصر في الأراضي الفلسطينية بل ستشعل المنطقة بأسرها".

أخبار ذات صلة

الشيخ: سلمنا نسخة عن تقرير النيابة حول اغتيال أبو عاقلة لواشنطن وسنسلمه للجزيرة ولعائلتها

الشيخ: سلمنا نسخة عن تقرير النيابة حول اغتيال أبو عاقلة لواشنطن وسنسلمه للجزيرة ولعائلتها

النائب العام: ثبت أن قناصًا إسرائيليًا أطلق عيارًا ناريًا أصاب أبو عاقلة في الرأس

النائب العام: ثبت أن قناصًا إسرائيليًا أطلق عيارًا ناريًا أصاب أبو عاقلة في الرأس

3000 مهاجر سيصلون إلى إسرائيل الأسبوع المقبل

3000 مهاجر سيصلون إلى إسرائيل الأسبوع المقبل

أوكامبو يطالب بريطانيا بالاعتذار عن &#34;إعلان بلفور&#34; وتعويض الفلسطينيين

أوكامبو يطالب بريطانيا بالاعتذار عن "إعلان بلفور" وتعويض الفلسطينيين

الاحتلال يغلق طريق نابلس - قلقيلية

الاحتلال يغلق طريق نابلس - قلقيلية

المالكي يلتقي وفدا كنسيا من جنوب إفريقيا

المالكي يلتقي وفدا كنسيا من جنوب إفريقيا

&#34;اللجنة الوطنية للتربية والثقافة&#34; توقع 9 اتفاقيات مع مؤسسات مقدسية لدعم القطاعات الثقافية

"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" توقع 9 اتفاقيات مع مؤسسات مقدسية لدعم القطاعات الثقافية

غنيم يطلع السفيرة شفايتزر على وضع قطاع المياه الفلسطيني

غنيم يطلع السفيرة شفايتزر على وضع قطاع المياه الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق طريق نابلس - قلقيلية

الاحتلال يغلق طريق نابلس - قلقيلية

المالكي يلتقي وفدا كنسيا من جنوب إفريقيا

المالكي يلتقي وفدا كنسيا من جنوب إفريقيا

&#34;اللجنة الوطنية للتربية والثقافة&#34; توقع 9 اتفاقيات مع مؤسسات مقدسية لدعم القطاعات الثقافية

"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" توقع 9 اتفاقيات مع مؤسسات مقدسية لدعم القطاعات الثقافية

غنيم يطلع السفيرة شفايتزر على وضع قطاع المياه الفلسطيني

غنيم يطلع السفيرة شفايتزر على وضع قطاع المياه الفلسطيني

الاحتلال يعتقل شابا من صور باهر

الاحتلال يعتقل شابا من صور باهر

أبو بكر يطلع وفدا برلمانيا أوروبيا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين

أبو بكر يطلع وفدا برلمانيا أوروبيا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين

المصادقة على قرار منع إجراء عملية جراحية بالأنف للأسيرة الجعابيص

المصادقة على قرار منع إجراء عملية جراحية بالأنف للأسيرة الجعابيص

&#34;جايكا&#34; تدعم وزارة الصحة باسطوانات أوكسجين لمستشفيات القطاع

"جايكا" تدعم وزارة الصحة باسطوانات أوكسجين لمستشفيات القطاع

منوعات

صور: رانيا يوسف بفستان جريء مع براد بيت

صور: رانيا يوسف بفستان جريء مع براد بيت

من الفتاة التي بكى أمامها عملاق الغناء التركي إبراهيم تاتليس؟

من الفتاة التي بكى أمامها عملاق الغناء التركي إبراهيم تاتليس؟

شاهد: الأسطورة رونالدينيو في منزل الفنان أمير كرارة

شاهد: الأسطورة رونالدينيو في منزل الفنان أمير كرارة

ابنه أصبح شاباً..نجم ستار أكاديمي بشار الشطي يستقبل مولوده الثاني

ابنه أصبح شاباً..نجم ستار أكاديمي بشار الشطي يستقبل مولوده الثاني

بعيداً عن الغناء..عمرو دياب يطلق سلسلة فنادق ضخمة

بعيداً عن الغناء..عمرو دياب يطلق سلسلة فنادق ضخمة

لن تصدق كيف أصبحت نجمة (ذا فويس كيدز) نور قمر؟

لن تصدق كيف أصبحت نجمة (ذا فويس كيدز) نور قمر؟

نور الغندور وسيف نبيل معاً..ما الذي يجمعهما؟

نور الغندور وسيف نبيل معاً..ما الذي يجمعهما؟

لماذا يرفض كثير من العراقيين استقبال سعد لمجرد في بلادهم؟

لماذا يرفض كثير من العراقيين استقبال سعد لمجرد في بلادهم؟

في أحدث إطلالة لها..دنيا سمير غانم بملامح مختلفة تماماً

في أحدث إطلالة لها..دنيا سمير غانم بملامح مختلفة تماماً

عزة زعرور في صورة جديدة مع طفلها بعد الولادة

عزة زعرور في صورة جديدة مع طفلها بعد الولادة

عربي

أميرة سعودية تعلق على أنباء نية السماح ببيع الخمور في مدينة المستقبل &#34;نيوم&#34;

أميرة سعودية تعلق على أنباء نية السماح ببيع الخمور في مدينة المستقبل "نيوم"

ميشال عون يؤكد مواصلة العمل على مكافحة الفساد

ميشال عون يؤكد مواصلة العمل على مكافحة الفساد

الرئيس الجزائري: سنساعد تونس للخروج من أزمتها

الرئيس الجزائري: سنساعد تونس للخروج من أزمتها

مؤسسة حقوقية مصرية: عودة سوريا للجامعة العربية ستحقق المزيد من الاستقرار في المنطقة

مؤسسة حقوقية مصرية: عودة سوريا للجامعة العربية ستحقق المزيد من الاستقرار في المنطقة