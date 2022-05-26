3000 مهاجر سيصلون إلى إسرائيل الأسبوع المقبل



وبحسب الصحيفة، ستستأنف عملية جلب 3000 مهاجر من إثيوبيا إلى إسرائيل الأسبوع المقبل.





وأضافت أنه سيغادر وفد خاص برئاسة الوزير تامانو شيتا إلى إثيوبيا، بما في ذلك رئيس المنظمة الصهيونية العالمية والقائم بأعمال رئيس الوكالة اليهودية، يعقوب هاجويل، وكبار ممثلي الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية، والمنظمة الصهيونية العالمية وصندوق الصداقة.





وذكرت الصحيفة أن أول رحلة للمهاجرين ستهبط، يوم الأربعاء، وعلى متنها 180 مهاجرا.



رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن حوالي 3000 مهاجر من إثيوبيا سيصلون إلى إسرائيل، بعد انقطاع دام قرابة عام، وستكون العملية تحت إشراف وزيرة الاحتلال، بنينا تامانو شيتا.