مؤسسة حقوقية مصرية: عودة سوريا للجامعة العربية ستحقق المزيد من الاستقرار في المنطقة

رام الله - دنيا الوطنقالت مؤسسة "ماعت" المصرية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ستساهم في تحقيق المزيد من الاستقرار في المنطقة العربية.وفي دراسة بعنوان "دور الجامعة العربية في درء النزاعات المسلحة وإرساء السلام.. سوريا نموذجا" والتي تناولت في محورها الأول الدور التي تلعبه جامعة الدول العربية في حل النزاعات العربية – العربية، رأت المنظمة أن "عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية قد تضفي مزيد من الاستقرار في المنطقة العربية، وقد تؤدى إلى اتفاق شامل بوقف إطلاق النار يجنب المدنيين رحى الحرب، ويخفض من انتهاكات حقوق الإنسان الذين يتعرضون لها في أوقات النزاع والفوضى".وناقشت الدراسة التحديات التي تواجه الجامعة العربية في درء النزاعات، والتي من بينها جمود ميثاق الجامعة العربية والحاجة إلى تعديله، وعدم تواجد قوة عربية مشتركة، بالإضافة إلى نقص الموارد المالية، وتضاءل تفاعل الجامعة مع منظمات المجتمع المدني، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم.ودعت إلى عقد دورة غير عادية في أقرب وقت ممكن بموجب المادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس جامعة الدول العربية يعلن فيها عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بما يساهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة العربية؛ واعتماد الجامعة العربية لمشروعات لمكافحة الفقر، وتنفيذ بعض المشروعات التي لا تتأثر بالظروف السياسية، وغيرها من المشاريع على نحو يعزز من تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.