ماكرون: على تركيا احترام الخيار السيادي لفنلندا والسويد بالانضمام للناتو

رام الله - دنيا الوطندعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره التركي رجب طيب إردوغان، خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، إلى "احترام الخيار السيادي" لكل من فنلندا والسويد بالانضمام لحلف شمال أطلسي "الناتو".وأعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلاً عن الإليزيه، أنّ ماكرون أعرب عن أمله في إيجاد "حل" سريعاً لرفع الفيتو التركي عن انضمام السويد وفنلندا.وأشار الإليزيه إلى أنّ ماكرون شدد على "أهمية احترام الخيار السيادي لهذين البلدين الناجم عن عملية ديمقراطية والتدخل رداً على تطور بيئتهما الأمنية"، بحسب موقع قناة الميادين.وقالت تركيا يوم أمس، إنّ تلبية مطالبها لدى السويد وفنلندا، والتي تشترط "الوفاء بها" قبل قبول طلب انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يجب أن تتم وفق جدول زمني، مؤكدةً أنها "أثارت مع البلدين مسألة تسليم المنتمين إلى حزب العمال الكردستاني لها".وقال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، خلال مؤتمر صحافي: "طلبنا من الوفدين الفنلندي والسويدي اتخاذ خطوات ملموسة لتبديد القلق الأمني لتركيا والقضاء على التهديدات الإرهابية الناجمة عن البلدين".وأكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في الـ21 من أيار/مايو الجاري، لرئيسة وزراء السويد، ماغدالينا أندرسن، ضرورة إنهاء بلادها للدعم السياسي والمالي لـ"التنظيمات الإرهابية" و"وقف تسليحها"، وفق وكالة الأناضول التركية.ويذكر أنه بعد أنّ تقدّمت كل من فنلندا والسويد، بطلبات رسمية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إنّ بلاده "أبلغت أصدقاءها برفضها انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو".