دولي

مسؤول أمني إسرائيلي: واشنطن أخطأت بانسحابها من الاتفاق النووي

مسؤول أمني إسرائيلي: واشنطن أخطأت بانسحابها من الاتفاق النووي
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أنّ "مسؤول كبير في وزارة الأمن نقل لمسؤولين أميركيين كبار أنّ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران كان خطأً". 

وقال موقع "والاه" نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين كبار إنّ "رئيس الشعبة السياسية الأمنية في وزارة الأمن، العميد في الاحتياط درور شالوم، ذكر خلال محادثات في واشنطن مع كبار مسؤولي وزارة الخارجية والدفاع، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة أخطأت عندما انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران"، نقلا عن قناة الميادين.

وفي وقتٍ سابق، أعرب معلق الشؤون العسكرية في "القناة 12" عن "خشية إسرائيل من الاتفاق النووي". وأضاف أنّ أسباب زيارة وزير الأمن بيني غانتس العاجلة إلى واشنطن، جاءت لأنّ  "الأجواء في إسرائيل تشير إلى أنّ الأميركيين قد يوقّعون في القريب على اتفاق مع الإيرانيين"، ولفت في السياق إلى "خشية إسرائيل من حدوث هذا الأمر مع شروط غير جيدة لإسرائيل". 

يذكر أنّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أعلن في 8 أيار/مايو 2018، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران. وأتاح الاتفاق الموقّع بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا  عام 2015، رفع العقوبات عن طهران مقابل التزامها عدم امتلاك السلاح النووي.

وأمس الأربعاء، أعربت الولايات المتحدة عن "استعدادها لرفع العقوبات المفروضة على إيران، في مقابل اتخاذ الأخيرة خطوات للتراجع عن إجراءاتها التي عزّزت بها برنامجها النووي".

وقال المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي: "ليس لدينا اتفاق مع إيران، واحتمال إتمامه هشّ للغاية، على أقل تقدير"، محذّراً من أنّه "إذا استمرّت إيران في طرح مطالب تتجاوز الاتفاق، فإنّ الولايات المتحدة ستستمرّ في رفضها ولن يكون هناك اتفاق".

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، صرّح أنّ الحكومة "عازمة على المضيّ قدماً على الرّغم من الظروف التي تحيط بنا، ولا نرى في هذه الظروف أي ّعائق لتقدمنا"، مؤكّداً أنّ "تهديدات الأعداء والعقوبات لا تعوقنا عن التقدّم".

وشدّد رئيسي على أنّ بلاده "لا ترهن حياة شعبها وتطوّرها بالمحادثات ولا بأيّ عامل"، موضحاً بأنّ "إيران تتابع مسألة رفع العقوبات من جهة، وتعمل بجدّ على إحباطها من جهة أخرى".

أخبار ذات صلة

واشنطن: بكين تمتلك القوة الاقتصادية والعسكرية لتغيير النظام العالمي

واشنطن: بكين تمتلك القوة الاقتصادية والعسكرية لتغيير النظام العالمي

وسائل إعلام: اعتقال زعيم &#34;داعش&#34; الجديد خلال عملية أمنية خاصة في إسطنبول

وسائل إعلام: اعتقال زعيم "داعش" الجديد خلال عملية أمنية خاصة في إسطنبول

الصحة العالمية: جدري القردة لن يتحول لوباء

الصحة العالمية: جدري القردة لن يتحول لوباء

ماكرون: على تركيا احترام الخيار السيادي لفنلندا والسويد بالانضمام للناتو

ماكرون: على تركيا احترام الخيار السيادي لفنلندا والسويد بالانضمام للناتو

بوتين: لم يعد بإمكان أحد منع البلدان من انتهاج سياسة مستقلة

بوتين: لم يعد بإمكان أحد منع البلدان من انتهاج سياسة مستقلة

مقتل شخص في حادث صناعي بمنطقة تضم مجمعا عسكريا قرب طهران

مقتل شخص في حادث صناعي بمنطقة تضم مجمعا عسكريا قرب طهران

نائب روسي: روسيا لن تغادر الأراضي المحررة في أوكرانيا

نائب روسي: روسيا لن تغادر الأراضي المحررة في أوكرانيا

تحت طائلة خمس مؤثرات.. تأرجح لأسواق النفط العالمية

تحت طائلة خمس مؤثرات.. تأرجح لأسواق النفط العالمية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق طريق نابلس - قلقيلية

الاحتلال يغلق طريق نابلس - قلقيلية

المالكي يلتقي وفدا كنسيا من جنوب إفريقيا

المالكي يلتقي وفدا كنسيا من جنوب إفريقيا

&#34;اللجنة الوطنية للتربية والثقافة&#34; توقع 9 اتفاقيات مع مؤسسات مقدسية لدعم القطاعات الثقافية

"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" توقع 9 اتفاقيات مع مؤسسات مقدسية لدعم القطاعات الثقافية

غنيم يطلع السفيرة شفايتزر على وضع قطاع المياه الفلسطيني

غنيم يطلع السفيرة شفايتزر على وضع قطاع المياه الفلسطيني

الاحتلال يعتقل شابا من صور باهر

الاحتلال يعتقل شابا من صور باهر

أبو بكر يطلع وفدا برلمانيا أوروبيا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين

أبو بكر يطلع وفدا برلمانيا أوروبيا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين

&#34;جايكا&#34; تدعم وزارة الصحة باسطوانات أوكسجين لمستشفيات القطاع

"جايكا" تدعم وزارة الصحة باسطوانات أوكسجين لمستشفيات القطاع

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن توفر منح دراسية في رومانيا

"التعليم العالي" تعلن توفر منح دراسية في رومانيا

منوعات

صور: رانيا يوسف بفستان جريء مع براد بيت

صور: رانيا يوسف بفستان جريء مع براد بيت

من الفتاة التي بكى أمامها عملاق الغناء التركي إبراهيم تاتليس؟

من الفتاة التي بكى أمامها عملاق الغناء التركي إبراهيم تاتليس؟

شاهد: الأسطورة رونالدينيو في منزل الفنان أمير كرارة

شاهد: الأسطورة رونالدينيو في منزل الفنان أمير كرارة

ابنه أصبح شاباً..نجم ستار أكاديمي بشار الشطي يستقبل مولوده الثاني

ابنه أصبح شاباً..نجم ستار أكاديمي بشار الشطي يستقبل مولوده الثاني

بعيداً عن الغناء..عمرو دياب يطلق سلسلة فنادق ضخمة

بعيداً عن الغناء..عمرو دياب يطلق سلسلة فنادق ضخمة

لن تصدق كيف أصبحت نجمة (ذا فويس كيدز) نور قمر؟

لن تصدق كيف أصبحت نجمة (ذا فويس كيدز) نور قمر؟

نور الغندور وسيف نبيل معاً..ما الذي يجمعهما؟

نور الغندور وسيف نبيل معاً..ما الذي يجمعهما؟

لماذا يرفض كثير من العراقيين استقبال سعد لمجرد في بلادهم؟

لماذا يرفض كثير من العراقيين استقبال سعد لمجرد في بلادهم؟

في أحدث إطلالة لها..دنيا سمير غانم بملامح مختلفة تماماً

في أحدث إطلالة لها..دنيا سمير غانم بملامح مختلفة تماماً

عزة زعرور في صورة جديدة مع طفلها بعد الولادة

عزة زعرور في صورة جديدة مع طفلها بعد الولادة

عربي

أميرة سعودية تعلق على أنباء نية السماح ببيع الخمور في مدينة المستقبل &#34;نيوم&#34;

أميرة سعودية تعلق على أنباء نية السماح ببيع الخمور في مدينة المستقبل "نيوم"

ميشال عون يؤكد مواصلة العمل على مكافحة الفساد

ميشال عون يؤكد مواصلة العمل على مكافحة الفساد

الرئيس الجزائري: سنساعد تونس للخروج من أزمتها

الرئيس الجزائري: سنساعد تونس للخروج من أزمتها

مؤسسة حقوقية مصرية: عودة سوريا للجامعة العربية ستحقق المزيد من الاستقرار في المنطقة

مؤسسة حقوقية مصرية: عودة سوريا للجامعة العربية ستحقق المزيد من الاستقرار في المنطقة