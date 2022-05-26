غنيم يطلع السفيرة شفايتزر على وضع قطاع المياه الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأطلع رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الخميس، المديرة العامة للتعاون الدولي في وزارة الشؤون الدولية والأوروبية السفيرة ديزيري شفايتزر، يرافقها مدير وكالة التنمية النمساوية في فيينا السفير فردريش شتيفت، على وضع قطاع المياه الفلسطيني.كما جرى خلال اللقاء، الذي عقد في مكتب الوزير غنيم بمدينة رام الله، بحضور ممثلة جمهورية النمسا في فلسطين استريد فاين، بحث البرامج والخطط المتعلقة بتطوير قطاع المياه والصرف الصحي، وتنفيذ المشاريع والدراسات الحالية والمستقبلية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمة.وأكد غنيم أهمية دعم وتعاون الحكومة النمساوية في تنفيذ العديد من البرامج التي تساهم في تطوير قطاع المياه وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في الضفة وقطاع غزة، والتي امتدت لتشمل العديد من الجوانب كالجانب المؤسسي والإداري إلى جانب تنفيذ المشاريع.وشدد في هذا السياق على أهمية الدعم الذي توليه حكومة النمسا لتطوير الجوانب المؤسساتية، لما لها من أهمية في خدمة قطاع المياه بشكل عام.وتطرق غنيم، خلال اللقاء، إلى التحديات والعقبات التي تواجه قطاع المياه الفلسطيني الذي يعد ركيزة أساسية للقطاعات الخدماتية الأخرى، ويأتي الاحتلال على رأسها من خلال ما يفرضه من معيقات في تطوير هذا القطاع.وأكد في السياق ذاته قيام سلطة المياه بتنفيذ العديد من المشاريع التي ساهمت في تفادي الكارثة في القطاع وتحسين الوضع المائي بشكل ملحوظ، مشيرا إلى التجهيزات الخاصة بمحطة التحلية المركزية.