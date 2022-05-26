شؤون فلسطينية

أبو بكر يطلع وفدا برلمانيا أوروبيا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين

أبو بكر يطلع وفدا برلمانيا أوروبيا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين
رام الله - دنيا الوطن
أطلع نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، اليوم الخميس، أعضاء لجنة فلسطين في البرلمان الأوروبي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين، والتي كانت آخرها جريمة إعدام الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وجدد البرلمانيون، خلال اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، من مقر البرلمان في العاصمة البلجيكية بروكسل، التأكيد على تضامنهم ومساندتهم للشعب الفلسطيني، خاصة الصحفيين الفلسطينيين في ظل ما يتعرضون له من جرائم واعتداءات متواصلة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأبدوا استعدادهم لدعم أية خطوات لمحاكمة مرتكبي الجريمة بحق الزميلة الشهيدة أبو عاقلة.

وطالب أبو بكر بوضع حد لما وصفه بأكبر مجزرة في العالم بحق الصحفيين ترتكبها سلطات الاحتلال، وتحويل خطوات الإدانة إلى إجراءات عملية، وأن تقوم حكوماتهم بخطوات لدعم التحرك الفلسطيني في المؤسسات الدولية لوقف هذه الجرائم خاصة في مجلس الأمن، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان.

وشدد على ضرورة أن يوجه أعضاء البرلمان الأوروبي رسائل إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان للبدء الفوري في التحقيق بجريمة إعدام الزميلة شيرين أبو عاقلة، وأن يحثوا أعضاء البرلمانات الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي على القيام بذلك أيضا.

ودعا أبو بكر إلى عقد مؤتمر داخل البرلمان الأوروبي لإطلاعهم على جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، وأن يتم تخصيص جائزة منه باسم الزميلة شيرين أبو عاقلة، وأن يكونوا عضوا في مجلس أمناء مؤسسة شيرين أبو عاقلة الدولية للإعلام، مبديا استعداد النقابة للعمل مع البرلمان الأوروبي بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين.

وحال منع سلطات الاحتلال من دخول رئيس الوفد الى فلسطين الأسبوع الماضي، من حضور الوفد اجتماعا وجاهيا كان مقررا الأربعاء الماضي في مقر النقابة بمدينة رام الله.

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