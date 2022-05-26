شؤون فلسطينية

مسؤولون أميركيون يطالبون إسرائيل بإعادة النظر في مسار "مسيرة الأعلام" بالقدس

مسؤولون أميركيون يطالبون إسرائيل بإعادة النظر في مسار "مسيرة الأعلام" بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية تحدثوا مع مسؤولين إسرائيليين بشأن إعادة النظر في مسار "مسيرة الأعلام" في القدس.

وبحسب ما نقلته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإن مسؤولين  في الإدارة الأمريكية تحدثوا مع مسؤولين إسرائيليين وطالبوا بإعادة النظر في مسار مسيرة الأعلام في القدس خشية توتر.

ويستعد مستوطنون متطرفون لإقامة "مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة، وسط تحذيرات من المقاومة الفلسطينية بالرد في حال مرورها بمنطقة باب العامود والحي الإسلامي.

وألغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لأول مرة، مسيرة الأعلام، العام الماضي، إثر إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ على مدينة القدس المحتلة تنفيذاً لوعدها بوقف المسيرة.

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