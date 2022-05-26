شؤون فلسطينية

المصادقة على قرار منع إجراء عملية جراحية بالأنف للأسيرة الجعابيص

المصادقة على قرار منع إجراء عملية جراحية بالأنف للأسيرة الجعابيص
الأسيرة إسراء الجعابيص
رام الله - دنيا الوطن
رفضت مصلحة السجون الإسرائيلية تمويل عملية جراحية في الأنف للأسيرة إسراء جعابيص، وهي من سكان القدس، ومحتجزة في سجن (دامون)، وذلك رغم توصية الأطباء على أن هذا العلاج يعدّ علاجا طبيا ضروريا لها. 

ورفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية، التماساً قدمته جمعية أطباء لحقوق الإنسان، التي تمثل الأسيرة، في حين رفضت المحكمة العليا الرد بالإيجاب على الاستئناف الذي قدمته الجمعية ضد القرار.

وكانت إسراء جعابيص قد أصيبت بجروح متفرقة سنة 2015 نتيجة انفجار أسطوانة غاز. 

وفي إطار العلاج الإضافي الذي تحتاجه، أوصى أطباء جعابيص بإجراء سلسلة من العمليات في يدها وأنفها، وبعد التوجه إلى المحكمة، أعلنت مصلحة السجون بأنها ستقوم بتمويل عمليتين في يد جعابيص، في حين رفضت تمويل عملية الأنف، وذلك رغم أن العملية المذكورة متوفرة في السلة الصحية الإسرائيلية التي يحق للأسرى الحصول عليها. 

وقد بررت مصلحة السجون رفضها بكون العملية تجميلية فحسب، وهي غير ضرورية لصحتها.

في أعقاب ذلك، قدمت جمعية أطباء لحقوق الإنسان، التي تساعد السجناء في بالحصول على العلاج الطبي في السجون الإسرائيلية، التماسا إلى المحكمة المركزية، مرفقة بالتماسها تقرير من طبيب من طرفها، حددت بأن عملية الأنف المطلوبة لجعابيص ضرورية لصحتها، ناهيك عن وجودها في السلة الصحية. ورغم ذلك، وافقت المحكمة الإسرائيلية على موقف مصلحة السجون، ورفضت الالتماس. كما تمّ رفض استئناف قدمته الجمعية مؤخرا بهذا الشأن إلى المحكمة العليا، للأسباب ذاتها.

وكان ناجي عباس، من جانب جمعية أطباء لحقوق الإنسان قد صرح بأن "العملية المذكورة موجودة في إطار السلة الصحية، ولكن مصلحة السجون في هذه الحالة، كما هو الحال في حالات أخرى، تقوم بحرمان الأسرى من العلاجات الطبية الضرورية التي يوصي بها أطباء مختصون. 

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