"جايكا" تدعم وزارة الصحة باسطوانات أوكسجين لمستشفيات القطاع





ويشمل تزويد المستشفيات بالأدوية والمعدات بالإضافة الى تنفيذ برنامج تدريبي من خلال الخبراء اليابانيين.





وأعرب يونس عن أمنيته أن تساهم هذه المنحة في التخفيف من معاناة المرضي داخل مستشفيات غزة.



ويأتي هذا الدعم في إطار تعزيز الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات لصالح المرضى لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة ومضاعفات (كوفيد-19).وخلال مراسم تسليم منحة اسطوانات الاكسجين التي جرت في مستشفى الشفاء بغزة تحدث د. فتحي أبو وردة مستشار وزيرة الصحة، باسم وزيرة الصحة د. مي الكيلة عن أهمية هذا الدعم السخي الذي تقدمه "جايكا" والحكومة اليابانية لتطوير وتعزيز صمود القطاع الصحي، وأعرب عن امتنانه وشكره العميق لـ "جايكا" وللحكومة اليابانية والشعب الياباني على الدعم المتواصل للقطاع الصحي في فلسطين.ومن ناحية أخرى تحدث م. ساهر يونس، مدير برامج "جايكا" في غزة باسم الممثل العام لمكتب "جايكا" في فلسطين السيد توشيا آبيه الممثل العام لمكتب "جايكا" في فلسطين عن أهمية هذه المنحة والتي تأتي ضمن مشروع متكامل تنفذه جايكا لتعزيز جهود وقدرات وزارة الصحة.