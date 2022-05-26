شؤون فلسطينية

شاهد: نشر غرف محصنة في شوارع "سديروت"

شاهد: نشر غرف محصنة في شوارع "سديروت"
جنود الاحتلال في غلاف غزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه تم نشر غرف محصنة في شوارع "سديروت" بغلاف غزة.

كما نشر موقع (كود كود) الإسرائيلي، مقطع فيديو، يظهر جيش الاحتلال وهو يقوم بتعزيز منظومة "القبة الحديدية" في مناطق واسعة خشية إطلاق صواريخ من قطاع غزة، فيما يسمى "يوم القدس" الذي يصادق يوم الأحد القادم.

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، قوله خلال مناقشات أمنية، أنه "لا مجال لتغيير مسار المسيرة ويجب الحفاظ على السيادة"، وفق زعمه.

وقالت الصحيفة، إن مؤسسة الأمن في إسرائيل تستعد للتصعيد خلال "مسيرة الأعلام" يوم الأحد المقبل بتأهب عالٍ لاحتمال التصعيد.

وأضافت: جميع الهيئات (شاباك) والجيش والشرطة، أوصت بأن تجري المسيرة كما هو مخطط حالياً والذي يتضمن المرور في منطقة باب العمود، وحذروا أن التراجع عنها سيفسر على أنه ضعف إسرائيلي.

ووفق الصحيفة فإن مسؤولاً أمنياً وصفته بأنه رفيع قال خلال مناقشات: "إذا قادت حماس ردا يفجر الوضع، فيجب أن يكون الرد حاداً".

ويستعد مستوطنون متطرفون لإقامة "مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة، وسط تحذيرات من المقاومة الفلسطينية بالرد في حال مرورها بمنطقة باب العامود والحي الإسلامي.

وألغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لأول مرة، مسيرة الأعلام، العام الماضي، إثر إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ على مدينة القدس المحتلة تنفيذاً لوعدها بوقف المسيرة.

واندلعت مواجهة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، فيما شن جيش الاحتلال عدواناً على قطاع غزة، أدى إلى استشهاد أكثر من 250 فلسطينياً، فيما أطلقت المقاومة نحو 4600 صاروخاً، وصل مداها حتى 250 كم من القطاع.


 




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