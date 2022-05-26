شاهد: نشر غرف محصنة في شوارع "سديروت"

كما نشر موقع (كود كود) الإسرائيلي، مقطع فيديو، يظهر جيش الاحتلال وهو يقوم ب

كما نشر موقع (كود كود) الإسرائيلي، مقطع فيديو، يظهر جيش الاحتلال وهو يقوم ب تعزيز منظومة "القبة الحديدية" في مناطق واسعة خشية إطلاق صواريخ من قطاع غزة، فيما يسمى "يوم القدس" الذي يصادق يوم الأحد القادم.

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، قوله خلال مناقشات أمنية، أنه "لا مجال لتغيير مسار المسيرة ويجب الحفاظ على السيادة"، وفق زعمه.





وقالت الصحيفة، إن مؤسسة الأمن في إسرائيل تستعد للتصعيد خلال "مسيرة الأعلام" يوم الأحد المقبل بتأهب عالٍ لاحتمال التصعيد.





وأضافت: جميع الهيئات (شاباك) والجيش والشرطة، أوصت بأن تجري المسيرة كما هو مخطط حالياً والذي يتضمن المرور في منطقة باب العمود، وحذروا أن التراجع عنها سيفسر على أنه ضعف إسرائيلي.



