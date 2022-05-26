"كهرباء غزة" تبدأ بتنفيذ الدفعة الأولى من مكافاة الملتزمين عبر التسديد على نظام الفواتير

رام الله - دنيا الوطنبدأت شركة توزيع الكهرباء تنفيذ "حملة نقاطك" لمكافأة الملتزمين معها عن العام 2021م والثلاثة أشهر الأولى من العام 2022م وذلك من خلال التسديد على نظام الفواتير ومنح الشحنات على مسبق الدفع، حيث سيلمس المشتركين الملتزمين عن الأشهر المذكورة مع بداية شهر يونيو/2022م وجود مكافآت مالية على فواتيرهم للمنتفعين من نظام الفاتورة وكشحنات إضافية للمنتفعين من نظام مسبق الدفع (ذكي أو نظام الكرت).وتعد هذه الدفعة من المكافآت ضمن مرحلة التسديد الأولى لهذا الشهر، حيث ستكون هناك من (دفعة إلى دفعتين) من المكافآت للملتزمين للشهرين القادمين - حسب عدد نقاط المشترك - لمن لم يستوف باقي مكافأته.كما تعكف الشركة حالياً على تنظيم احتفالية مركزية في 20/ يونيو من العام الحالي لإجراء سحوبات على جوائز قيمة ستستهدف كافة المشتركين الملتزمين معها للفترة المذكورة.وتؤكد الشركة بأن أي مشترك ملتزم يستطيع معرفة عدد نقاطه وقيمتها من خلال تطبيق " كهرباء غزة"، أو فحص كشف حسابه أو شحناته من خلال التواصل عبر رقم 133 الخاص باستعلامات الشركة أو من خلال زيارة مراكز العناية بالمشتركين .وتعبر كهرباء غزة عن مدى تقديرها للمواطنين الملتزمين معها مؤكدةً بأنه ينم عن وعي وثقافة وسلوك قويم من الواجب الاقتداء به كونه يصب في المصلحة المجتمعية العامة ويحافظ على المقدرات والمكتسبات الوطنية ويعزز التمكين الوطني لمستقبل أفضل للجميع.