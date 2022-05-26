طوباس: الشرطة تباشر إجراءات التحقيق بوفاة مواطن إثر إصابته بعيار ناري

وذكر العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن المواطن أصيب بعيار ناري قبل عدة أيام في مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس وتم نقله في حينها الى احدى المشافي في مدينة نابلس واليوم أعلن الأطباء عن وفاته، حيث أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان لحين استكمال الإجراءات القانونية.





رام الله - دنيا الوطنباشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات التحقيق بوفاة مواطن (39 عاماً) إثر إصابته بعيار ناري قبل عدة أيام في محافظة طوباس.