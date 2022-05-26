"الاقتصاد" وبنك فلسطين يوقعان مذكرة تعاون لتنظيم مشاريع صاحبات الأعمال

رام الله - دنيا الوطنوقعت وزارة الاقتصاد الوطني وبنك فلسطين مذكرة تعاون لتنظيم مشاريع صاحبات الأعمال، وتعزيز فرص تطويرها واستدامتها، وذلك ضمن شراكة برنامج فلسطينية في بنك فلسطين ووحدة النوع الاجتماعي في الوزارة.وبموجب مذكرة التعاون التي وقعتها عبير عمران رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد الوطني، والسيدة هبة طنطش رئيسة دائرة الاستدامة المصرفية في بنك فلسطين، ونظراً للأهمية الكبيرة التي يوليها الطرفان لتسجيل المشاريع رسمياً، سيتم تغطية رسوم تسجيل مشاريع تقودها وتديرها صاحبات الأعمال في وزارة الاقتصاد الوطني. بالإضافة للوصول إلى صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف المحافظات لتعريفهن بخدمات الوزارة حول تسجيل المشاريع والسياسات الخاصة بالتصدير، وتوعيتهن بالخدمات والإجراءات المصرفية من خلال سلسلة من الورشات والفعاليات المشتركة. كما تهدف هذه المذكرة إلى فتح أسواق محلية أسبوعية للمنتجات النسوية بما يضمن استدامة هذه المشاريع وإيجاد أسواق دائمة لمنتجاتها.وبينت السيدة عبير عمران، أنه ووفق المذكرة سيتم تنفيذ سلسة من الورشات المشتركة التي تستهدف السيدات صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يشمل التعريف بالخدمات والإجراءات المصرفية بشكل عام وخدمات البنك المقدمة لهن، بالإضافة الى التوعية بخدمات الوزارة وأهميتها لحماية وتطوير المشاريع الريادية كالتسجيل في السجل التجاري وتسجيل العلامة التجارية والملكية الصناعية والتوعية بالشراء السليم للمصاغ وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد الوطني.وأكدت عمران على أن دعم المرأة اقتصادياً يحظى بأولوية لدى الوزارة لا سيما وأن هناك العديد من البرامج التي تنفذها الوزارة مع الجهات المانحة لتعزيز دور المرأة وتمكينها في سوق العمل، مشيرة إلى أن توقيع مذكرة التعاون مع البنك يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية في تعزيز وصولهن إلى الخدمات الاقتصادية والمالية وتعزيز أعمالهن، خاصة وأن الطرفين يسعيان لدراسة احتياجات صاحبات الأعمال بهدف إعداد خطة تشاركية تستهدف صاحبات الأعمال من مختلف القطاعات والمحافظات.بدورها عبرت السيدة هبة طنطش عن سعادتها بتوقيع هذه المذكرة مع وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد الوطني، والتي ستساهم بشكل كبير في تمكين السيدات في فلسطين من خلال البرامج، وورشات التوعية لصاحبات الأعمال في مختلف المحافظات، وخاصة أن أحد أهم مساعي المذكرة هو تحويل مشاريع صاحبات الأعمال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، ورفع قدراتهن على الإنتاج والتوسع والمنافسة.وأضافت طنطش أن هذه المذكرة تأتي ضمن استراتيجية البنك وتوجهاته نحو الاستدامة المصرفية، من خلال فتح مجالات لتسويق منتجاتهن حيث سيساهم البنك في الإنشاء والتعريف بالأسواق الأسبوعية الدائمة، التي تهدف الوزارة من خلالها إلى ترويج المنتج النسوي، بما فيها المنتجات الحرفية والغذائية.الجدير بالذكر أن بنك فلسطين يثمّن هذه الشراكة في إطار سعيه لمواصلة تنفيذ سياسته ورؤيته لدعم مختلف الشرائح والفئات، لا سيما صاحبات الأعمال والنساء، عبر توفير المنتجات والخدمات المصرفية وغير المصرفية لرفع قدراتهن، بما يكفل تعزيز قيمه وترسيخها تجاه هذه الفئة الهامة من المجتمع الفلسطيني، لخلق التنمية المستدامة وتحقيق أعلى معايير الشمول المالي، انسجاماً مع توجهات وأهداف سلطة النقد الفلسطينية.