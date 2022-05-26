النائب العام يُسلم ملف التحقيق الخاص باغتيال أبو عاقلة للرئيس عباس





واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي مراسلة قناة (الجزيرة)، شيرين أبو عاقلة، في 11 من آيار/مايو الجاري، أثناء تغطيتها لاقتحام إسرائيلي في مدينة جنين.





ولاقى نبأ استشهادها تنديد واستنكار محلي وعربي ودولي واسعين، فيما رفض جيش الاحتلال إجراء تحقيق في حادث مقتلها.





رام الله - دنيا الوطنسلم النائب العام الفلسطيني، ملف التحقيق الخاص باغتيال شيرين أبو عاقلة للرئيس محمود عباس.ووفق ما أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ في تغريدة له عبر (تويتر): فإن النائب العام سيدلي بعد ظهر اليوم في مؤتمر صحفي، تفاصيل هذا التقرير للإعلام المحلي والدولي وبحضور وزير الإعلام الفلسطيني.