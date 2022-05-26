النائب العام يُسلم ملف التحقيق الخاص باغتيال أبو عاقلة للرئيس عباس
سلم النائب العام الفلسطيني، ملف التحقيق الخاص باغتيال شيرين أبو عاقلة للرئيس محمود عباس.
ووفق ما أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ في تغريدة له عبر (تويتر): فإن النائب العام سيدلي بعد ظهر اليوم في مؤتمر صحفي، تفاصيل هذا التقرير للإعلام المحلي والدولي وبحضور وزير الإعلام الفلسطيني.
واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي مراسلة قناة (الجزيرة)، شيرين أبو عاقلة، في 11 من آيار/مايو الجاري، أثناء تغطيتها لاقتحام إسرائيلي في مدينة جنين.
ولاقى نبأ استشهادها تنديد واستنكار محلي وعربي ودولي واسعين، فيما رفض جيش الاحتلال إجراء تحقيق في حادث مقتلها.
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