عاجل

  • قناة (كان) الإسرائيلية: نشر غرف محصنة في شوارع "سديروت" بغلاف غزة

شؤون فلسطينية

فيديو.. إصابة ثلاثة مواطنين بهجوم للمستوطنين في "برقة"

فيديو.. إصابة ثلاثة مواطنين بهجوم للمستوطنين في "برقة"
مستوطنون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ثلاثة مواطنين بجروح ورضوض، اليوم الخميس، في هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في بلدة برقة شمال غرب نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن طواقم إسعاف الهلال نقلت ثلاث إصابات إلى المستشفى، نتيجة اعتداء المستوطنين عليهم في برقة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت المنازل على مدخل بلدة برقة بالحجارة، واستهدفت عددا من المركبات في المنطقة.

وأضاف أن المنطقة تشهد توترا في ظل انتشار مجموعات المستوطنين وبحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.


 


أخبار ذات صلة

&#34;كهرباء غزة&#34; تبدأ بتنفيذ الدفعة الأولى من مكافاة الملتزمين عبر التسديد على نظام الفواتير

"كهرباء غزة" تبدأ بتنفيذ الدفعة الأولى من مكافاة الملتزمين عبر التسديد على نظام الفواتير

طوباس: الشرطة تباشر إجراءات التحقيق بوفاة مواطن إثر إصابته بعيار ناري

طوباس: الشرطة تباشر إجراءات التحقيق بوفاة مواطن إثر إصابته بعيار ناري

&#34;الاقتصاد&#34; وبنك فلسطين يوقعان مذكرة تعاون لتنظيم مشاريع صاحبات الأعمال

"الاقتصاد" وبنك فلسطين يوقعان مذكرة تعاون لتنظيم مشاريع صاحبات الأعمال

النائب العام يُسلم ملف التحقيق الخاص باغتيال أبو عاقلة للرئيس عباس

النائب العام يُسلم ملف التحقيق الخاص باغتيال أبو عاقلة للرئيس عباس

&#34;الخارجية&#34;: نتابع مصير مواطنينا المفقودين بحادثة غرق المركب قبالة السواحل التونسية

"الخارجية": نتابع مصير مواطنينا المفقودين بحادثة غرق المركب قبالة السواحل التونسية

المطران حنا: للبيت ربٌ يحميه

المطران حنا: للبيت ربٌ يحميه

غزة: اجتماع طارئ للفصائل الفلسطينيّة اليوم

غزة: اجتماع طارئ للفصائل الفلسطينيّة اليوم

&#34;الخارجية&#34;: مسيرة الأعلام والحشود العسكرية اعتراف إسرائيلي رسمي بأن القدس محتلة

"الخارجية": مسيرة الأعلام والحشود العسكرية اعتراف إسرائيلي رسمي بأن القدس محتلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;كهرباء غزة&#34; تبدأ بتنفيذ الدفعة الأولى من مكافاة الملتزمين عبر التسديد على نظام الفواتير

"كهرباء غزة" تبدأ بتنفيذ الدفعة الأولى من مكافاة الملتزمين عبر التسديد على نظام الفواتير

طوباس: الشرطة تباشر إجراءات التحقيق بوفاة مواطن إثر إصابته بعيار ناري

طوباس: الشرطة تباشر إجراءات التحقيق بوفاة مواطن إثر إصابته بعيار ناري

&#34;الاقتصاد&#34; وبنك فلسطين يوقعان مذكرة تعاون لتنظيم مشاريع صاحبات الأعمال

"الاقتصاد" وبنك فلسطين يوقعان مذكرة تعاون لتنظيم مشاريع صاحبات الأعمال

&#34;المبادرة الوطنية&#34; تشارك في أعمال الدورة الثانية للمنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب

"المبادرة الوطنية" تشارك في أعمال الدورة الثانية للمنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب

تحسن الوضع الصحي للمعتقل المصاب عودة وتمديد توقيفه ثمانية أيام

تحسن الوضع الصحي للمعتقل المصاب عودة وتمديد توقيفه ثمانية أيام

الشيخ: &#34;مسيرة الأعلام&#34; بالقدس تنذر أننا دخلنا مرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال

الشيخ: "مسيرة الأعلام" بالقدس تنذر أننا دخلنا مرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال

قيادي بـ (حماس): إصرار الاحتلال على تدنيس القدس والمقدسات سيكون بمثابة دق مسمار بنعشه

قيادي بـ (حماس): إصرار الاحتلال على تدنيس القدس والمقدسات سيكون بمثابة دق مسمار بنعشه

الجبهة العربية الفلسطينية: سماح إسرائيل بـ &#34;مسيرات الأعلام&#34; تصعيد ينذر بمواجهة مفتوحة

الجبهة العربية الفلسطينية: سماح إسرائيل بـ "مسيرات الأعلام" تصعيد ينذر بمواجهة مفتوحة

منوعات

ابنه أصبح شاباً..نجم ستار أكاديمي بشار الشطي يستقبل مولوده الثاني

ابنه أصبح شاباً..نجم ستار أكاديمي بشار الشطي يستقبل مولوده الثاني

بعيداً عن الغناء..عمرو دياب يطلق سلسلة فنادق ضخمة

بعيداً عن الغناء..عمرو دياب يطلق سلسلة فنادق ضخمة

لن تصدق كيف أصبحت نجمة (ذا فويس كيدز) نور قمر؟

لن تصدق كيف أصبحت نجمة (ذا فويس كيدز) نور قمر؟

نور الغندور وسيف نبيل معاً..ما الذي يجمعهما؟

نور الغندور وسيف نبيل معاً..ما الذي يجمعهما؟

لماذا يرفض كثير من العراقيين استقبال سعد لمجرد في بلادهم؟

لماذا يرفض كثير من العراقيين استقبال سعد لمجرد في بلادهم؟

في أحدث إطلالة لها..دنيا سمير غانم بملامح مختلفة تماماً

في أحدث إطلالة لها..دنيا سمير غانم بملامح مختلفة تماماً

عزة زعرور في صورة جديدة مع طفلها بعد الولادة

عزة زعرور في صورة جديدة مع طفلها بعد الولادة

بعد يوم فقط من الانفصال..عودة طلال باسم وجود عزيز

بعد يوم فقط من الانفصال..عودة طلال باسم وجود عزيز

شاهد: إليسا تغني من سريرها وترقص بعفوية

شاهد: إليسا تغني من سريرها وترقص بعفوية

صور: دنيا سمير غانم تستمتع بصحبة هؤلاء المشاهير

صور: دنيا سمير غانم تستمتع بصحبة هؤلاء المشاهير

عربي

ليبيا.. اعتقال شخصين متورطين في عمليات خطف وقتل بمدينة ترهونة

ليبيا.. اعتقال شخصين متورطين في عمليات خطف وقتل بمدينة ترهونة

مرسوم رئاسي يدعو التونسيين للاستفتاء على دستور جديد

مرسوم رئاسي يدعو التونسيين للاستفتاء على دستور جديد

وزير مغربي يكشف إشكالية &#34;الأمن المائي&#34; ببلاده ويضرب مثلا بالأردن

وزير مغربي يكشف إشكالية "الأمن المائي" ببلاده ويضرب مثلا بالأردن

&#34;فضيحة أمنية&#34; داخل مطار عراقي بطلها طفل

"فضيحة أمنية" داخل مطار عراقي بطلها طفل