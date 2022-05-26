المطران حنا: للبيت ربٌ يحميه





وقال المطران حنا: إن "الاحتلال يستغل الوضع الفلسطيني الداخلي الذي يحتاج الى كثير من الإصلاح والتغيير نحو الأفضل كما انه يستغل الحالة العربية المترهلة حيث اصبح بعض العرب لا يحركون ساكنا تجاه القضية الفلسطينية وقضية القدس بشكل خاص وكأن هذه مسألة لا تعنيهم".



وشدد على أن "المقدسيين قالوا كلمتهم بأنه (لا يحك جلدك الا ظفرك) ولكنهم أيضا يؤكدون بأنهم بحاجة الى اشقاءهم العرب فالقدس امانة في اعناق امتنا والمقدسيون يقومون بالدفاع عنها باسم الامة كلها ولذلك فهم يستحقون ان يلتفت العرب اليهم وان يلتفت كافة الاحرار اليهم أيضا مؤازرين وداعمين لصمودهم ورباطهم ودفاعهم عن القدس".



وتابع: "الاحتلال يظن ان مسيراته واقتحاماته واستفزازاته سوف تبدل من هوية القدس وتاريخها في حين ان تاريخ القدس واضح لا يقبل التزييف والتأويل كما ان هوية القدس واضحة لا تتبدل ولا تتغير بسياسات احتلالية هدفها تزوير التاريخ وطمس المعالم في مدينتنا المقدسة".



وقال المطران حنا: "للبيت رب يحميه ولكن هنالك شعبا فلسطينيا ابيا وخاصة المقدسيين بنوع خاص الذين يقفون في الخطوط الامامية دفاعا عن مدينتهم ومقدساتها واوقافها وتاريخها وهويتها واصالتها".