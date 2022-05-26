غزة: اجتماع طارئ للفصائل الفلسطينيّة اليوم

رام الله - دنيا الوطنتعقد الفصائل الفلسطينيّة، اليوم الخميس، في مدينة غزة، اجتماعاً طارئاً بدعوة من الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين.يأتي ذلك في وقت يستعد فيه مستوطنون متطرفون لإقامة "مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة، وسط تحذيرات من المقاومة الفلسطينية بالرد في حال مرورها بمنطقة باب العامود والحي الإسلامي.وألغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لأول مرة، مسيرة الأعلام، العام الماضي، إثر إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ على مدينة القدس المحتلة، تنفيذاً لوعدها بوقف المسيرة.واندلعت مواجهة بين المقاومة وقوات الاحتلال، فيما شن جيش الاحتلال عدواناً على قطاع غزة، أدى إلى استشهاد أكثر من 250 فلسطينياً، فيما أطلقت المقاومة نحو 4600 صاروخاً، وصل مداها حتى 250 كم من القطاع.