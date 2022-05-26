عاجل

  • الطيبي: مسيرة الأعلام "استفزاز لهواة إشعال التوتر" والمتظاهرون هم مجموعة من المتطرفين الذين حصلوا على موافقة حكومة بينت

شؤون فلسطينية

"الخارجية": مسيرة الأعلام والحشود العسكرية اعتراف إسرائيلي رسمي بأن القدس محتلة

"الخارجية": مسيرة الأعلام والحشود العسكرية اعتراف إسرائيلي رسمي بأن القدس محتلة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن تحويل القدس إلى ثكنة عسكرية تحت شعار "حماية مسيرة الأعلام"، يُسقط أية شرعية مزعومة للاحتلال في القدس، ويثبت من جديد أن القدس الشرقية مدينة محتلة، وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضافت "الخارجية" في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم الخميس، أن ذلك يبرز أيضا عمق أزمة الاحتلال وفشله الذريع في ضم القدس، خاصة في ظل الصمود الأسطوري للمقدسيين وحفاظهم على جميع مظاهر عروبة القدس وهويتها وانتصاراتهم المتواصلة في الدفاع عن القدس ومقدساتها، والتي كان آخرها انتصارهم في معركة رفع العلم الفلسطيني في ربوع العاصمة المحتلة وتحديهم للاحتلال في تشييع الشهيدة شيرين أبو عاقلة والشهيد وليد الشريف.

وأدانت "الخارجية"، إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي في تنظيم ما تسمى بـ(مسيرة الأعلام) في القدس، وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من تصعيد العدوان الإسرائيلي على المدينة المقدسة ومواطنيها ومقدساتها، وتحدٍ سافراً للمطالبات والمواقف الدولية والأميركية الهادفة لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع.

وأكدت أن هذه المسيرة وغيرها من أشكال عدوان الاحتلال على القدس محاولة لتصدير أزمات هذه الحكومة إلى الجانب الفلسطيني وعلى حساب الحقوق الفلسطينية.

وحذرت من استمرار التحشيد الممزوج بخطاب الكراهية والعنصرية الذي تقوم به الجماعات اليهودية المتطرفة لتجميع أكبر عدد ممكن من المتطرفين اليهود للمشاركة في مسيرة الاحتلال والاستفزاز والتخريب داخل أحياء وشوارع وأزقة القدس المحتلة وبشكل خاص بلدتها القديمة، وما يرافق هذا التحشيد من دعوات خطيرة لاستباحة المسجد الأقصى المبارك.

وأشارت إلى أن هذا التحشيد الإرهابي الظلامي ليس بعيدا عن السياسة الاستعمارية التي ينشغل الاحتلال في تكريسها يوميا في المسجد الأقصى المبارك عبر الكثير من الإشارات اللافتة والماثلة بشكل فاضح، كحصار المسجد الأقصى والتمهيد التدريجي لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، ومحاولة الجماعات اليهودية المتطرفة تحويل مشاهد أداء الطقوس التلمودية في باحات الأقصى إلى مشاهد مألوفة تترافق مع كل عملية اقتحام، وجعل اقتحام الحرم جزءا أساسيا في برنامج (المناسبات الوطنية) في دولة الاحتلال، وهو ما شهدناه خلال الاحتفال بـيوم تأسيس دولة الاحتلال، وهو ما نشهده أيضا هذه الأيام فيما يتعلق بإحياء الاحتلال ليوم (توحيد) القدس بعد احتلالها أو ما يعرف بـ(يوم القدس).

وحملت "الخارجية"، الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه المسيرة الاستفزازية، وترى أنها تعكس حقيقة التبني الإسرائيلي الرسمي غير المحدود لجميع أشكال الاعتداءات الاستيطانية التهويدية التي تتعرض لها الأماكن المقدسة كسياسة حكومية معتمدة.

وأكدت أن السياسة الاستعمارية الاستفزازية التي ينفذها الاحتلال ضد القدس ومواطنيها تُهدد بدفع ساحة الصراع نحو مربعات حرب دينية لا يمكن توقع نتائجها وتداعياتها.

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: نتابع مصير مواطنينا المفقودين بحادثة غرق المركب قبالة السواحل التونسية

"الخارجية": نتابع مصير مواطنينا المفقودين بحادثة غرق المركب قبالة السواحل التونسية

المطران حنا: للبيت ربٌ يحميه

المطران حنا: للبيت ربٌ يحميه

غزة: اجتماع طارئ للفصائل الفلسطينيّة اليوم

غزة: اجتماع طارئ للفصائل الفلسطينيّة اليوم

&#34;المبادرة الوطنية&#34; تشارك في أعمال الدورة الثانية للمنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب

"المبادرة الوطنية" تشارك في أعمال الدورة الثانية للمنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب

تحسن الوضع الصحي للمعتقل المصاب عودة وتمديد توقيفه ثمانية أيام

تحسن الوضع الصحي للمعتقل المصاب عودة وتمديد توقيفه ثمانية أيام

طالع الرابط: &#34;العمل&#34; تفتح باب التسجيل لـ 3940 شاغراً وظيفياً بالضفة الغربية

طالع الرابط: "العمل" تفتح باب التسجيل لـ 3940 شاغراً وظيفياً بالضفة الغربية

‎&#34;الصحة العالمية&#34; تعتمد قراراً لتعزيز القطاع الصحي الفلسطيني وضمان حق المواطنين بالعلاج

‎"الصحة العالمية" تعتمد قراراً لتعزيز القطاع الصحي الفلسطيني وضمان حق المواطنين بالعلاج

شاهد: بلدية غزة تشرع برصف شارعي الوحدة وعبد القادر الحسيني

شاهد: بلدية غزة تشرع برصف شارعي الوحدة وعبد القادر الحسيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المبادرة الوطنية&#34; تشارك في أعمال الدورة الثانية للمنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب

"المبادرة الوطنية" تشارك في أعمال الدورة الثانية للمنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب

تحسن الوضع الصحي للمعتقل المصاب عودة وتمديد توقيفه ثمانية أيام

تحسن الوضع الصحي للمعتقل المصاب عودة وتمديد توقيفه ثمانية أيام

الجبهة العربية الفلسطينية: سماح إسرائيل بـ &#34;مسيرات الأعلام&#34; تصعيد ينذر بمواجهة مفتوحة

الجبهة العربية الفلسطينية: سماح إسرائيل بـ "مسيرات الأعلام" تصعيد ينذر بمواجهة مفتوحة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

وفاة والدة الأسير يعقوب قادري في جنين

وفاة والدة الأسير يعقوب قادري في جنين

طقس فلسطين: أجواء جافة وحارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

طقس فلسطين: أجواء جافة وحارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

قيادي بالقسام: سندخل الأرض المقدسة والاحتلال سيتفاجأ من دقة وكثافة صواريخنا

قيادي بالقسام: سندخل الأرض المقدسة والاحتلال سيتفاجأ من دقة وكثافة صواريخنا

منوعات

نور الغندور وسيف نبيل معاً..ما الذي يجمعهما؟

نور الغندور وسيف نبيل معاً..ما الذي يجمعهما؟

لماذا يرفض كثير من العراقيين استقبال سعد لمجرد في بلادهم؟

لماذا يرفض كثير من العراقيين استقبال سعد لمجرد في بلادهم؟

في أحدث إطلالة لها..دنيا سمير غانم بملامح مختلفة تماماً

في أحدث إطلالة لها..دنيا سمير غانم بملامح مختلفة تماماً

عزة زعرور في صورة جديدة مع طفلها بعد الولادة

عزة زعرور في صورة جديدة مع طفلها بعد الولادة

بعد يوم فقط من الانفصال..عودة طلال باسم وجود عزيز

بعد يوم فقط من الانفصال..عودة طلال باسم وجود عزيز

شاهد: إليسا تغني من سريرها وترقص بعفوية

شاهد: إليسا تغني من سريرها وترقص بعفوية

صور: دنيا سمير غانم تستمتع بصحبة هؤلاء المشاهير

صور: دنيا سمير غانم تستمتع بصحبة هؤلاء المشاهير

غرامة بـ400 ألف ريال للسعوديتين مروج الرحيلي ورهف القحطاني

غرامة بـ400 ألف ريال للسعوديتين مروج الرحيلي ورهف القحطاني

السعودية نصرة الحربي تبكي بعد خلعها الحجاب

السعودية نصرة الحربي تبكي بعد خلعها الحجاب

بطلة مسلسل سنوات الضياع مصابة بالسرطان

بطلة مسلسل سنوات الضياع مصابة بالسرطان

عربي

ليبيا.. اعتقال شخصين متورطين في عمليات خطف وقتل بمدينة ترهونة

ليبيا.. اعتقال شخصين متورطين في عمليات خطف وقتل بمدينة ترهونة

مرسوم رئاسي يدعو التونسيين للاستفتاء على دستور جديد

مرسوم رئاسي يدعو التونسيين للاستفتاء على دستور جديد

وزير مغربي يكشف إشكالية &#34;الأمن المائي&#34; ببلاده ويضرب مثلا بالأردن

وزير مغربي يكشف إشكالية "الأمن المائي" ببلاده ويضرب مثلا بالأردن

&#34;فضيحة أمنية&#34; داخل مطار عراقي بطلها طفل

"فضيحة أمنية" داخل مطار عراقي بطلها طفل