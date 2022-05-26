عاجل

  • الطيبي: مسيرة الأعلام "استفزاز لهواة إشعال التوتر" والمتظاهرون هم مجموعة من المتطرفين الذين حصلوا على موافقة حكومة بينت

شؤون فلسطينية

"المبادرة الوطنية" تشارك في أعمال الدورة الثانية للمنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب

"المبادرة الوطنية" تشارك في أعمال الدورة الثانية للمنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب
رام الله - دنيا الوطن
 نظم الحزب الشيوعي الصيني الدورة الثانية للمنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب وبدعوة للأحزاب العربية وذلك من خلال الفترة 24-26 مايو الجاري حيث شارك نيابة عن الحركة  محمد بشير منسق القطاع الشبابي لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في أعمال الدورة الثانية للمنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب والمنعقدة عبر الاتصال المرئي في بكين، وبرعاية دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، في إطار التحضيرات لقمة صينية عربية.

حيث شارك في الجلسة الافتتاحية، وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنةالمركزية للحزب الشيوعي الصيني، سونغ تاو، وعضو الأمانة العامة لعصبة الشبيبة الشيوعية الصيني، وفو تشنبانغ ، وممثلي عدد من الأحزاب  من مختلف الدولالعربية.

وناقشت الجلسة الافتتاحية للمنتدى، تطورات العلاقات الصينية العربية وأهمية الدور الفاعل للشباب  الذي يمثل مستقبل وأمل للدولة والأمة، ويُعتبر وريثاً وقوة دافعة للصداقة طويلة الأمد بين الصين والدول العربية.

كما تطرق المنتدى إلى أهمية دور الشباب مؤمنين بالتغيير والبناء ولتعزيز العلاقات بين الأحزاب العربية والحزب الشيوعي الصيني لان الشباب هم رهان الأمل والمستقبل , وهم القوة الدافعة للصداقة طويلة الأمد بيننا

وقال بشير في كلمته التي شارك بها انه ينقل تحيات شعبنا الفلسطيني وشبابه المرابط إلى المنتدى لأهمية انعقاده في وقت بالغ الأهمية يتطلب تكاتف الجهود الدبلوماسية والاقتصادية لتخفيف حدة الأزمة الحالية يعيشها شعبنا الفلسطيني وهو تحت الاحتلال.

وأشاد بتعامل الصين حكومةً وشعباً مع جائحة كوفيد 19، والتي جعلت الإنسان وسلامته أولا، وضربت مثالاً يحتذى به في التعامل مع الأزمات.

وأشار إلى أن وجودنا اليوم معكم لأهمية دوركم الهام والعادل والديمقراطي في تعزيز الحوار والتعاون ودفع السلام في العالم , وإقامة العلاقات الدولية القائمة على أساس الاحترام المتبادل والعدالة والإنصاف والتعاون والمصالح المشتركة، بما يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وفي العالم، ويساهم في الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وان هذا ليس عبء قليل تتحمله جمهورية الصين وقيادته الحكيمة الممثلة بالحزب الشيوعي الصيني

 كما نوه بدور جمهورية الصين وبفضل قيادتكم اذ إنها تميزت في الكثير من المجالات الاقتصادية والعلمية والصحية والسياسية وكان لكم دور بارز في مساندتنا نحن الفلسطينيين والكثير من الدول العربية والنامية في كثير من القضايا وكان أهمها  في الأزمة الأخيرة والتي عانه بها العالم اجمع وهي جائحة كورونا حيث تبرعتم لاكثر من 500 مليون جرعة مضادة للقاح كوفيد 19.

ودعا بشير من خلال كلمته موجها رسالته إلى الحزب الشيوعي الصيني إننا اليوم كفلسطينيين نناشدكم لمواصلة دوركم الهام في دعم قضيتنا الفلسطينية باستعادة كافة حقوقنا الغير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولتنا المستقلة , وعاصمتها القدس الشريف ,  وتأييد حصولنا على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وإسقاط نظام الأبرتهايد العنصري، ودعم إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين القائمة على حق العودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم194. والتأكيد على أن أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية المتفق عليها مرفوضة ولن يكتب لها النجاح.

وطالب بشير من الأحزاب العربية المشاركة والتي تمثل ضمير الأمة انعليها الضغط على حكوماتها لوقف التطبيع الغريب من قبل بعض الحكومات العربية والعمل معا على مطالبة العالم اجمع على فرض عقوبات ومحاسبة هذا الاحتلال ونظامه العنصري على أفعاله.

واعرب بشير عن اسفنا العميق على قرار الولايات المتحدة بوقف وتقليل تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ودعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم أعمال الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لميزانيتها وأنشطتها، بهدف تمكينها من مواصلة دورها وتفويضها في إغاثة وتشغيل اللاجئين وتقديم الخدمات الأساسية له لحين عودتنا إلى أراضينا التي هجرنا منها.

في النهاية كلمته  تمنى للحزب الشيوعي الصيني مزيدا من التقدم الصيني بقيادتهم .... والى الأمام نحو توطيد العلاقة الحقيقية بين الصين والدول العربية وشعبنا الفلسطيني.


أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: نتابع مصير مواطنينا المفقودين بحادثة غرق المركب قبالة السواحل التونسية

"الخارجية": نتابع مصير مواطنينا المفقودين بحادثة غرق المركب قبالة السواحل التونسية

المطران حنا: للبيت ربٌ يحميه

المطران حنا: للبيت ربٌ يحميه

غزة: اجتماع طارئ للفصائل الفلسطينيّة اليوم

غزة: اجتماع طارئ للفصائل الفلسطينيّة اليوم

&#34;الخارجية&#34;: مسيرة الأعلام والحشود العسكرية اعتراف إسرائيلي رسمي بأن القدس محتلة

"الخارجية": مسيرة الأعلام والحشود العسكرية اعتراف إسرائيلي رسمي بأن القدس محتلة

تحسن الوضع الصحي للمعتقل المصاب عودة وتمديد توقيفه ثمانية أيام

تحسن الوضع الصحي للمعتقل المصاب عودة وتمديد توقيفه ثمانية أيام

طالع الرابط: &#34;العمل&#34; تفتح باب التسجيل لـ 3940 شاغراً وظيفياً بالضفة الغربية

طالع الرابط: "العمل" تفتح باب التسجيل لـ 3940 شاغراً وظيفياً بالضفة الغربية

‎&#34;الصحة العالمية&#34; تعتمد قراراً لتعزيز القطاع الصحي الفلسطيني وضمان حق المواطنين بالعلاج

‎"الصحة العالمية" تعتمد قراراً لتعزيز القطاع الصحي الفلسطيني وضمان حق المواطنين بالعلاج

شاهد: بلدية غزة تشرع برصف شارعي الوحدة وعبد القادر الحسيني

شاهد: بلدية غزة تشرع برصف شارعي الوحدة وعبد القادر الحسيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المبادرة الوطنية&#34; تشارك في أعمال الدورة الثانية للمنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب

"المبادرة الوطنية" تشارك في أعمال الدورة الثانية للمنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب

تحسن الوضع الصحي للمعتقل المصاب عودة وتمديد توقيفه ثمانية أيام

تحسن الوضع الصحي للمعتقل المصاب عودة وتمديد توقيفه ثمانية أيام

الجبهة العربية الفلسطينية: سماح إسرائيل بـ &#34;مسيرات الأعلام&#34; تصعيد ينذر بمواجهة مفتوحة

الجبهة العربية الفلسطينية: سماح إسرائيل بـ "مسيرات الأعلام" تصعيد ينذر بمواجهة مفتوحة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

وفاة والدة الأسير يعقوب قادري في جنين

وفاة والدة الأسير يعقوب قادري في جنين

طقس فلسطين: أجواء جافة وحارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

طقس فلسطين: أجواء جافة وحارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

قيادي بالقسام: سندخل الأرض المقدسة والاحتلال سيتفاجأ من دقة وكثافة صواريخنا

قيادي بالقسام: سندخل الأرض المقدسة والاحتلال سيتفاجأ من دقة وكثافة صواريخنا

منوعات

نور الغندور وسيف نبيل معاً..ما الذي يجمعهما؟

نور الغندور وسيف نبيل معاً..ما الذي يجمعهما؟

لماذا يرفض كثير من العراقيين استقبال سعد لمجرد في بلادهم؟

لماذا يرفض كثير من العراقيين استقبال سعد لمجرد في بلادهم؟

في أحدث إطلالة لها..دنيا سمير غانم بملامح مختلفة تماماً

في أحدث إطلالة لها..دنيا سمير غانم بملامح مختلفة تماماً

عزة زعرور في صورة جديدة مع طفلها بعد الولادة

عزة زعرور في صورة جديدة مع طفلها بعد الولادة

بعد يوم فقط من الانفصال..عودة طلال باسم وجود عزيز

بعد يوم فقط من الانفصال..عودة طلال باسم وجود عزيز

شاهد: إليسا تغني من سريرها وترقص بعفوية

شاهد: إليسا تغني من سريرها وترقص بعفوية

صور: دنيا سمير غانم تستمتع بصحبة هؤلاء المشاهير

صور: دنيا سمير غانم تستمتع بصحبة هؤلاء المشاهير

غرامة بـ400 ألف ريال للسعوديتين مروج الرحيلي ورهف القحطاني

غرامة بـ400 ألف ريال للسعوديتين مروج الرحيلي ورهف القحطاني

السعودية نصرة الحربي تبكي بعد خلعها الحجاب

السعودية نصرة الحربي تبكي بعد خلعها الحجاب

بطلة مسلسل سنوات الضياع مصابة بالسرطان

بطلة مسلسل سنوات الضياع مصابة بالسرطان

عربي

ليبيا.. اعتقال شخصين متورطين في عمليات خطف وقتل بمدينة ترهونة

ليبيا.. اعتقال شخصين متورطين في عمليات خطف وقتل بمدينة ترهونة

مرسوم رئاسي يدعو التونسيين للاستفتاء على دستور جديد

مرسوم رئاسي يدعو التونسيين للاستفتاء على دستور جديد

وزير مغربي يكشف إشكالية &#34;الأمن المائي&#34; ببلاده ويضرب مثلا بالأردن

وزير مغربي يكشف إشكالية "الأمن المائي" ببلاده ويضرب مثلا بالأردن

&#34;فضيحة أمنية&#34; داخل مطار عراقي بطلها طفل

"فضيحة أمنية" داخل مطار عراقي بطلها طفل