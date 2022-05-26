تحسن الوضع الصحي للمعتقل المصاب عودة وتمديد توقيفه ثمانية أيام

رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من خلال محاميها الأستاذ كريم عجوة اليوم الخميس، أن تحسناً تدريجياً طرأ على الحالة الصحية للأسير المصاب محمد عودة (18 عاماً) من رام الله، حيث تم نقله من قسم العناية المكثفة بمستشفى "تشعاري تصيدق" إلى قسم الجراحة، وتم إزالة أجهزة التخدير، لكن ما زالت أنبوبة الأكسجين تلازمه لمساعدته على التنفس.وأضافت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المعتقل عوده كان قد تعرض لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل حوالي أسبوع، وعلى إثرها أصيب بإصابات بالغة برجليه اليمنى واليسرى .وتابعت الهيئة أنه كان قد عُقدت للأسير المصاب عودة جلسة تمديد توقيف في المحكمة العسكرية بـ (عوفر) وتم تمديد توقيفه لمدة ثمانية أيام بذريعة استكمال التحقيق، وقد عقدت الجلسة دون حضوره نظراً لوضعه الصحي.وأدانت الهيئة الاعتداءات الهمجية الإجرامية المتكررة التي يتعرض لها الفلسطينيون خلال عمليات اعتقالهم واقتيادهم من قبل جيش الاحتلال، والتي تؤدي إلى إصابتهم بإصابات بليغة تؤثر على أوضاعهم الصحية وأحياناً تصيبهم بإعاقات جسدية.