ليبيا.. اعتقال شخصين متورطين في عمليات خطف وقتل بمدينة ترهونة

وأوقفت السلطات الليبية إثنين من المتورطين في عمليات خطف وقتل بمدينة ترهونة.



وبحسب موقع (آر تي عربي) فقد أضاف في بلاغ نشر على صفحته في "فيسبوك"، إن ذلك يأتي في إطار تتبع قضايا المفقودين، والعمل من أجل القبض على كل من أسهم أو أعطى معلومات أدت إلى قتل الأبرياء.



وخلال الفترة الأخيرة، أعلن اللواء "444 قتال" القبض على عدد من المتهمين بعمليات قتل وخطف وحرابة في عدة مناطق، لا سيما مدينة ترهونة، لافتا إلى أنه "لن يدخر جهدا في تتبع والقبض على كل من شارك في هذه الجرائم البشعة التي راح ضحيتها مئات الأبرياء من أبناء مدينة ترهونة".



رام الله - دنيا الوطنقال "اللواء 444 قتال"، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، إن إحدى مفارزه تمكنت من القبض على عبدالفتاح المختار الغناي، ووسام الساكت سالم، المتورطين في العديد من قضايا القتل والمقابر الجماعية، والمطلوبين لدى النائب العام.