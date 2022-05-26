طالع الرابط: "العمل" تفتح باب التسجيل لـ 3940 شاغراً وظيفياً بالضفة الغربية



وأكدت بأن الطلبات المستوفاة للشروط ستقدم من خلال الرابط التالي:





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة العمل الفلسطينية، اليوم الخميس، أنه تمت إعادة فتح باب التسجيل لـ 3940 شاغراً وظيفياً ضمن مشروع "الحماية الاجتماعية الطارئة لمواجهة جائحة (كورونا)، المال مقابل العمل في الضفة الغربية".وقالت الوزارة إن المشروع سيكون عبارة عن عمل دوام جزئي براتب 413 دولار، لمدة ستة أشهر، فيما سيكون 50% على الأقل من الوظائف المتاحة للنساء.وأضافت الوزارة: أن 20% من المستفيدين لمتلقي برنامج المساعدات النقدية من وزارة الشؤون الاجتماعية، منوهة أنآخر موعد لاستقبال الطلبات 31 من آيار/مايو 2022.