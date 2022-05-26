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نائب روسي: روسيا لن تغادر الأراضي المحررة في أوكرانيا

نائب روسي: روسيا لن تغادر الأراضي المحررة في أوكرانيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نائب مجلس الدوما الروسي، ميخائيل شيريميت إن تسهيل منح الجنسية الروسية قرار مهم وعادل ومصيري، بالدرجة الأولى لحماية المواطنين الذين يعيشون في الأراضي المحررة، ويثبت ذلك مرة أخرى أن روسيا لن تغادر ولن تترك الأراضي المحررة دون حماية، ولن نتخلى عن الناس.

وقال شيريميت في حديثه لوكالة "نوفوستي":" إن منح الجنسية الروسية لسكان منطقتي خيرسون وزابوروجيه (بأوكرانيا) يثبت مرة أخرى أن روسيا لن تغادر ولن تترك الأراضي المحررة دون حماية".

وبحسب موقع (آر تي عربي) فقد أضاف أن التكامل مع روسيا يفتح إمكانيات جديدة للتطور أمام الأراضي المحررة.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما حول تسهيل منح الجنسية الروسية لسكان منطقتي زابوروجيه وخيرسون. وتم نشر هذا المرسوم، أمس الأربعاء، في الموقع الرسمي للمعلومات القانونية الروسية.

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