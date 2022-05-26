وزير مغربي يكشف إشكالية "الأمن المائي" ببلاده ويضرب مثلا بالأردن

رام الله - دنيا الوطنصرّح وزير التجهيز والماء المغربي، نزار بركة، أن ندرة المياه أصبحت "إشكالية واضحة للمغرب"، ناجمة عن "التغيرات المناخية والاستنزاف المفرط للموارد المائية المتوفرة.ولفت بركة إلى أن المغرب يواجه مشكلة في ضمان الأمن المائي للمواطنين، إذا ما توالت ثلاث سنوات من الجفاف.وبحسب موقع (آر تي عربي) فقد أشار الوزير المغربي إلى أن المخزونات المائية في المغرب تتعرض "لاستغلال مفرط، بحيث تنخفض في بعض المناطق بثلاثة أمتار في السنة".ولمعالجة الوضع، اقترح بركة "تطعيم الفرشة بشكل اصطناعي، من خلال الحفاظ عليها وتوقيع (عقد الفرشة) مع مختلف الفاعلين لتفادي الاستغلال المفرط للمياه في المناطق التي تواجه صعوبات".وتشير المعطيات الرسمية، إلى أن حجم الموارد المائية السنوية في المغرب يقدر بحوالي 22 مليار متر مكعب، منها 18 مليارا سطحية، والباقي جوفية، في حين يقدر متوسط نصيب الفرد من المياه في العام بـ 606 أمتار مكعبة، إلا أنه ينتظر أن ينخفض إلى 560 مترا مكعبا عام 2030، في حين أنه كان في حدود 2000 متر مكعب في الستينات.