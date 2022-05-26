دولي

بوتين يتفقد أحد المستشفيات العسكرية في العاصمة موسكو

بوتين يتفقد أحد المستشفيات العسكرية في العاصمة موسكو
الرئيس الروسي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الرئاسة الروسية قيام الرئيس فلاديمير بوتين بتفقد أحد المستشفيات العسكرية في العاصمة موسكو حيث تحدث مع العسكريين المشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

وصرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من هذا اليوم، عن خطط الرئيس بوتين لزيارة العسكريين الروس الجرحى، دون تقديم أي تفاصيل أخرى بهذا الخصوص.

وبحسب موقع(آر تي عربي) فقد أعلنت روسيا في 24 فبراير الماضي عن بدء إجراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال بوتين إن هدف هذه العملية هو "حماية الناس الذين كانوا يتعرضون خلال السنوات الثماني الماضية للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف". وفي 25 مارس الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية نفذت المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية الخاصة وعلى وجه الخصوص قاموا بتخفيض القدرة القتالية للدولة الأوكرانية. 

ومع ذلك أكدت الوزارة أن الهدف الرئيسي للعملية الخاصة في أوكرانيا هو تحرير دونباس.

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