شؤون فلسطينية

الشيخ: "مسيرة الأعلام" بالقدس تنذر أننا دخلنا مرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال

الشيخ: "مسيرة الأعلام" بالقدس تنذر أننا دخلنا مرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، اليوم الخميس، إن "مسيرة الأعلام في القدس الشرقية واستمرار القتل والهدم والاعتقال والاستيطان، تنذر أننا دخلنا مرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال".

وأوضح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "استباحة المستوطنين للأراضي الفلسطينية ومسيرة الأعلام في القدس الشرقية واستمرار القتل والهدم والاعتقال والاستيطان، تنذر أننا دخلنا مرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال في ظل حكومة متطرفة وصمت وعجز دولي وكيل بمكيالين في تطبيق الشرعية الدولية". 

وختم الشيخ: "كفى كفى لهذا الاحتلال البغيض".

ويستعد مستوطنون متطرفون لإقامة "مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة، وسط تحذيرات من المقاومة الفلسطينية بالرد في حال مرورها بمنطقة باب العامود والحي الإسلامي.

وألغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لأول مرة، مسيرة الأعلام، العام الماضي، إثر إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ على مدينة القدس المحتلة تنفيذاً لوعدها بوقف المسيرة.

واندلعت مواجهة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، فيما شن جيش الاحتلال عدواناً على قطاع غزة، أدى إلى استشهاد أكثر من 250 فلسطينياً، فيما أطلقت المقاومة نحو 4600 صاروخاً، وصل مداها حتى 250 كم من القطاع.

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