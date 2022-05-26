قيادي بـ (حماس): إصرار الاحتلال على تدنيس القدس والمقدسات سيكون بمثابة دق مسمار بنعشه

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، رأفت ناصيف، على أن "شعبنا الفلسطيني لن يسمح بأن تمر سياسة الاحتلال في القدس والأقصى، وأنهما خط أحمر".وأضاف في تصريحات أبرزها موقع (حرية نيوز) أن "إصرار الاحتلال على تدنيس القدس والمقدسات سيكون بمثابة دق مسمار في نعشه"، مشيراً إلى أن "شعبنا يعلن النفير في كل أماكن تواجده لمواجهة هذه الغطرسة الصهيونية".وتابع: "ها هي الضفة تنفض الغبار وتنتفض، وأهلنا في الأرض المحتلة عام 48 يقولون كلمته، أما سند شعبنا القطاع الحبيب فأعلنها بأن السيف ما زال مشرعا".وشدد على أن "شعبنا ينطلق متوكلا على الله واثقا بوعده ونصره، ثم مصرا ومؤمنا بحقه الأصيل بفلسطين كل فلسطين وبحتمية زوال هذا الاحتلال عنها".