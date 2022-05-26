الجبهة العربية الفلسطينية: سماح إسرائيل بـ "مسيرات الأعلام" تصعيد ينذر بمواجهة مفتوحة





وأكدت أن "شعبنا لن يقبل المساس بمقدساته وتدنيسها وفرض أمر واقع جديد فيها"، مضيفة: أن الاحتلال يلعب بالنار بهذه الإجراءات، ويسعى لتحويل الصراع في مدينة القدس إلى صراع ديني يستهدف تهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية.



وقالت الجبهة: "لن يقبل به أحد من شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وعلى الاحتلال أن يتحمل المسؤولية الكاملة عما ستؤول الأمور إليه بعد قراره هذا".





وشددت على "شعبنا سيتصدى بكل ما أوتي من قوة لهذه الانتهاكات، وسيدافع عن حقوقه ومقدساته مهما بلغت التضحيات"، داعية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لكبح جماح الاحتلال، ووضع حد لانتهاكاته وإجراءاته وممارساته التي من شأنها تأجيج الصراع والقضاء على أي فرصة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، مطالبة باتخاذ خطوات عاجلة لمنع الاحتلال من تفجير الأوضاع في القدس.



كما ودعت الجبهة أمتنا العربية والإسلامية إلى التحرك المبكر وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، قائلة:" يجب الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وجدية في مواجهة الاحتلال والتأكيد على عروبة القدس".





ودعت الجماهير العربية إلى الخروج بمسيرات عارمة تنديداً ورفضاً لإجراءات الاحتلال لكي يدرك أنه لا يواجه شعبنا فحسب انما يواجه الامة جمعاء، معتبرة أن "قضية القدس قضية كل العرب والمسلمين والمؤمنين بالعالم كافة".



وأهابت الجبهة بجماهير شعبنا التصدي لمسيرات الأعلام التي سيسرها الاحتلال الإسرائيلي الأحد المقبل، والاستعداد لمواجهة مفتوحة مع الاحتلال عنوانها "الدفاع عن المقدسات وعروبة القدس".



رام الله - دنيا الوطنقالت الجبـهـة العربية الفلسطينية: أن "سماح حكومة الاحتلال بمسيرات الأعلام الصهيونية في مدينة القدس واقتحام المسجد الأقصى مع دعوات المتطرفين المتزايدة بهدم مسجد قبة الصخرة المشرفة تصعيد خطير وينذر بمواجهة مفتوحة".