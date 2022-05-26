صحيفة إسرائيلية: استعدادات للتصعيد خلال "مسيرة الأعلام".. وبينت: يجب الحفاظ على السيادة





وقالت الصحيفة، إن مؤسسة الأمن في إسرائيل تستعد للتصعيد خلال "مسيرة الأعلام" يوم الأحد المقبل بتأهب عالٍ لاحتمال التصعيد.





وأضافت: جميع الهيئات (شاباك) والجيش والشرطة، أوصت بأن تجري المسيرة كما هو مخطط حالياً والذي يتضمن المرور في منطقة باب العمود، وحذروا أن التراجع عنها سيفسر على أنه ضعف إسرائيلي.





ووفق الصحيفة فإن مسؤولاً أمنياً وصفته بأنه رفيع قال خلال مناقشات: "إذا قادت حماس ردا يفجر الوضع، فيجب أن يكون الرد حاداً".







ويستعد مستوطنون متطرفون لإقامة "مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة، وسط تحذيرات من المقاومة الفلسطينية بالرد في حال مرورها بمنطقة باب العامود والحي الإسلامي.

وألغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لأول مرة، مسيرة الأعلام، العام الماضي، إثر إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ على مدينة القدس المحتلة تنفيذاً لوعدها بوقف المسيرة.

واندلعت مواجهة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، فيما شن جيش الاحتلال عدواناً على قطاع غزة، أدى إلى استشهاد أكثر من 250 فلسطينياً، فيما أطلقت المقاومة نحو 4600 صاروخاً، وصل مداها حتى 250 كم من القطاع.

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، قوله خلال مناقشات أمنية، أنه "لا مجال لتغيير مسار المسيرة ويجب الحفاظ على السيادة"، وفق زعمه.